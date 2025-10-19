Ballando con le stelle 2025, la classifica della quarta puntata: il pubblico premia Barbara D'Urso

La quarta puntata ha regalato finalmente qualche brivido in classifica a Ballando con le stelle, con Francesca Fialdini scesa in terza posizione e Andrea Delogu a un passo dalla vittoria

Francesca Fialdini non ce l'ha fatta per la quarta volta di seguito. Anzi ieri sera, nella puntata n° 4 di Ballando con le stelle, la classifica ha regalato ben due sorprese, perchè, grazie al tesoretto di Alberto Matano e Rosella Erra, in coppia con Giovanni Pernice, la conduttrice di Rai 1 è scivolata addirittura al terzo posto.

Ballando con le stelle: chi ha vinto la puntata del 18 ottobre 2025

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Una scatenata Barbara D'Urso ha vinto la quarta puntata del dance show in coppia con Pasquale La Rocca, esibendosi in un quick sulle note di "Ohi Marie". La coppia si era aggiudicata anche la scorsa puntata a pari merito con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice.

La conduttrice ha cominciato pian piano ad aprirsi nello show, anche su questioni molto personali: ha parlato di un momento delicato della sua vita - quando andò via da casa, all'età di 18 anni - e del papà, con cui, al di là dell'affetto, ha sempre avuto un rapporto complicato.

La classifica della quarta puntata

E la coppia Francesca Fialdini-Giovanni Pernice, che ha vinto tre puntate di fila? Sabato 18 ottobre non si è aggiudicata la prima posizione. La conduttrice di "Da noi...a Ruota libera" sta facendo un ottimo lavoro si è esibita in una sensuale salsa, molto apprezzata dai giurati, ma questo non è bastato.

I punti del tesoretto, equamente divisi tra Andrea Delogu e Barbara D'Urso, le hanno fatte balzare in testa, i voti social del pubblico hanno fatto il resto.

Barbara D'Urso - Pasquale La Rocca (+25 punti di tesoretto e +10 per la vittoria)

Andrea Delogu - Nikita Perotti (+25 punti di tesoretto)

Francesca Fialdini - Giovanni Pernice

Rosa Chemical - Erica Martinelli

Fabio Fognini - Giada Lini

Martina Colombari - Luca Favilla e Filippo Magnini - Alessandra Tripoli

Nancy Brilli - Carlo Aloia e Paolo Belli - Anastasia Kuzmina

Beppe Convertini - Veera Kinnunen

Marcella Bella - Chiquito

Emma Coriandoli - Simone Di Pasquale

Anche nella quarta puntata, incredibilmente, nessuno è stato eliminato.