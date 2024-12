Ballando con le stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice primo tatuaggio di coppia: il significato è chiaro

Bianca Guaccero, attrice e conduttrice televisiva, ha recentemente trionfato nell'edizione 2024 di Ballando con le Stelle insieme al suo partner di ballo, Giovanni Pernice, battendo in finale Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. La loro collaborazione sul palco ha portato non solo alla vittoria del talent show, ma anche alla nascita di una relazione sentimentale.

Un tatuaggio per ricordare la loro vittoria

Durante un'intervista a Domenica In, Bianca ha raccontato come l'amore sia sbocciato durante le prove dello show: "Lui già mi piaceva, ma io mi allontanavo. Poi abbiamo iniziato a ridere e a condividere cose che solo io potevo capire". Giovanni Pernice, ballerino professionista noto per la sua partecipazione a Strictly Come Dancing nel Regno Unito, ha espresso l'intenzione di trasferirsi a Roma per stare vicino a Bianca.

Giovanni ha anche accennato alla possibilità di un futuro matrimonio, indicando che stanno valutando se celebrarlo in Puglia, terra natale di Bianca, o in Sicilia, sua regione d'origine. La coppia ha deciso di trascorrere le festività natalizie insieme a Bitonto, città natale della Guaccero, dove il coreografo avrà l'opportunità di conoscere la numerosa famiglia di Bianca, come hanno raccontato domenica sera durante la loro partecipazione a Il Tavolo di Che Tempo che Fa.

Il tatuaggio di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Per rafforzare il loro legane, e festeggiare la vittoria al talent show di Milly Carlucci, hanno condiviso nelle loro storie di Instagram il video del tatuaggio comune che riporta la data della loro vittoria a Ballando con le Stelle, il 21 dicembre 2024. Bianca, che in passato ha affrontato una separazione difficile, ha dichiarato che Giovanni l'ha aiutata a ritrovare la fiducia in se stessa.

La conduttrice, che vedremo a Sanremo 2025 alla guida del Prima Festival con Gabriele Corsi, grazie ha Pernice ha riscoperto una parte di sé che aveva dimenticato. La coppia ha avuto la benedizione anche da parte della madre di Bianca Guaccero e la loro storia d'amore, nata sotto i riflettori, continua a crescere, e i fan seguono con entusiasmo gli sviluppi di questa coppia che ha saputo unire passione per la danza e sentimenti autentici.