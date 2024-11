911 6 e 911 Lone Star 4 stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate di sabato 9 novembre

Stasera sabato 9 novembre, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda gli episodi inediti di 9-1-1, ambientata a Los Angeles e dello spin-off 9-1-1 Lone Star, girato ad Austin, Texas. Le due serie indagano le esperienze stressanti dei primi soccorritori, i quali vengono catapultati nelle situazioni più terribili, sconvolgenti e commoventi.

911

La serie segue gli operatori di emergenza come vigili del fuoco, paramedici e poliziotti di Los Angeles mentre affrontano situazioni pericolose e adrenaliniche. Ogni episodio esplora sia le sfide lavorative, con interventi spesso estremi, sia le dinamiche personali dei protagonisti. Creata da Ryan Murphy, il racconto combina azione, emozione e storie umane toccanti.

Sinossi dell'episodio Bandiera rossa

È il compleanno di Danny, ma il ragazzo è concentrato su domande riguardanti la sua madre biologica. Nel frattempo, Bobby riceve la visita di Wendall, il suo sponsor agli Alcolisti Anonimi, che gli chiede di tenere d'occhio alcuni alcolisti. Poco dopo, Wendall viene trovato morto in un incendio, riconosciuto da Bobby per via dell'orologio.

Josh riceve strane chiamate da una casa abbandonata, così Chimney e Hen vanno a controllare, scoprendo un cavo telefonico scoperto che causava le chiamate misteriose. Bobby, sospettoso, scopre che la clinica vicina, frequentata da Wendall, è di proprietà di Trey e Carrie, i vicini che aveva conosciuto. Nel frattempo, Chimney e Maddie considerano di trasferirsi nella casa abbandonata, affascinati dal suo potenziale.

Interpreti e personaggi

Angela Bassett : Athena Grant-Nash

: Athena Grant-Nash Peter Krause : Bobby Nash

: Bobby Nash Oliver Stark : Evan Buckley

: Evan Buckley Ryan Guzman : Eddie Diaz

: Eddie Diaz Jennifer Love Hewitt : Maddie Buckley

: Maddie Buckley Aisha Hinds : Hen Wilson

: Hen Wilson Kenneth Choi : Howard Han

: Howard Han Rockmond Dunbar : Michael Grant

: Michael Grant Corinne Massiah : May Grant

: May Grant Marcanthonee Jon Reis : Harry Grant

: Harry Grant Gavin McHugh: Christopher Diaz

Brian Michael Smith è Paul Strickland in 911: Lone Star

911 Lone Star

Spin-off della serie creata da Ryan Murphy, segue le vicende di un gruppo di soccorritori a Austin, Texas. Al centro c'è il Capitano Owen Strand, interpretato da Rob Lowe, che guida la squadra di vigili del fuoco in missioni pericolose, mentre affronta anche le sue sfide personali. La serie combina azione, dramma e momenti emotivi, esplorando temi come resilienza e spirito di squadra.

Sinossi dell'episodio: Animale morto

Mentre Marjan ritorna ad Austin, si trova in grave pericolo quando cerca di aiutare una donna a fuggire da un compagno violento. Marjan interviene per proteggerla, ma, poco dopo l'arresto, l'uomo viene rilasciato e avvia una spietata ricerca sia della sua fidanzata che di Marjan, desideroso di vendicarsi e determinato a farle del male. La situazione si trasforma in una battaglia per la sopravvivenza:

Interpreti e personaggi