9-1-1 6 e 9-1-1: Lone Star 4 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi di domenica 6 ottobre

Stasera domenica 6 ottobre 2024, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i finali di stagione di 9-1-1, ambientata a Los Angeles e dello spin-off 9-1-1 Lone Star, girato ad Austin, Texas. Le due serie indagano le esperienze stressanti dei primi soccorritori, i quali vengono catapultati nelle situazioni più terribili, sconvolgenti e commoventi.

911

Ci troviamo di fronte ad una serie televisiva statunitense di genere drammatico e procedurale creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, andata in onda per la prima volta nel 2018. La trama segue le vite dei primi soccorritori di Los Angeles, inclusi vigili del fuoco, paramedici, operatori del 9-1-1 e poliziotti, che affrontano situazioni di emergenza complesse e pericolose, mentre cercano di mantenere un equilibrio nelle loro vite personali.

Sinossi e cast dell'episodio "Istinto animale"

L'episodio si apre con una chiamata d'emergenza che vede il team accorrere per salvare un birdwatcher, rimasto intrappolato sotto un albero caduto. La situazione è critica e richiede tutta la prontezza e il sangue freddo dei soccorritori. Parallelamente, Chimney si trova coinvolto in un caso che lo mette alla prova dal punto di vista emotivo: deve gestire le conseguenze di un grave incidente causato da un guidatore ubriaco, il che lo costringe a confrontarsi con i pericoli e i rischi delle persone irresponsabili al volante.

Mentre Chimney affronta questa situazione, Maddie, impegnata nella centrale operativa, riceve una chiamata straziante da una madre disperata che sta cercando di proteggere se stessa e la sua giovane figlia da un padre violento. La sua determinazione e l'empatia che mostra nei confronti della donna in difficoltà la portano a fare di tutto per garantire la loro sicurezza.

Oliver Stark è Evan "Buck" Buckley

Nel frattempo, sul piano personale, Eddie si ritrova a gestire una situazione inaspettata con suo figlio Christopher, che viene colto in fallo. Questo evento lo spinge a riflettere sul suo ruolo di genitore e sulla relazione con il figlio. Contemporaneamente, Buck, che ha iniziato ad aprirsi a nuove possibilità nella sua vita privata, riceve una proposta intrigante da una sua ex.

911 Lone Star

È uno spin-off della serie 9-1-1, creato anch'esso da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. La serie ha debuttato nel 2020 ed è ambientata ad Austin. Le vicende seguono il capitano dei vigili del fuoco di New York Owen Strand che, insieme a suo figlio TK si trasferisce in Texas.

Sinossi e cast dell'episodio: "Abbandonato"

Owen Strand, il capitano della stazione 126, si ritrova coinvolto in un caso particolarmente complesso: mentre agisce come infiltrato dei federali e indossa una cimice dell'FBI per il suo appuntamento con 'Brien, gli Honor Dogs interrompono immediatamente l'incontro. Tra di loro c'è un infiltrato e l'incolumità del capitano potrebbe essere in pericolo. Un TK si accorge della scomparsa di Carlos e si mette alla ricerca dell'agente tenuto prigioniero.

