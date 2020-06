7500: il trailer del thriller con star Joseph Gordon-Levitt

7500, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, arriverà su Amazon Prime Video negli Stati Uniti il 19 giugno.

Il filmato mostra qualche scena del thriller con star Joseph Gordon Levitt nel ruolo di un pilota alle prese con un tentativo di dirottamento.

Il film scritto e diretto da Patrick Vollrath racconta la storia di Tobias, ruolo affidato a Joseph Gordon-Levitt, un giovane americano che lavora come co-pilota a bordo di un volo da Berlino a Parigi accanto a Michael (Carlo Kitzlinger) e alla sua fidanzata, l'assistente di volo Gokce (Alyn Tezel). Poco dopo il decollo entrano però in azione dei terroristi che, usando dei coltelli, si introducono nella cabina di pilotaggio ferendo gravemente Michael. Tobias, riuscendo a respingerli temporaneamente, chiede aiuto alla torre di controllo per organizzare un atterraggio di emergenza. L'uccisione di un passeggero e la minaccia di togliere la vita ad altre persone innocente lo obbligano quindi ad affrontare la situazione.

La sceneggiatura è stata firmata in collaborazione con Senad Halilbasic.