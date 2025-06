7500 è ispirato a una storia vera? Cosa significa il titolo del thriller di Rai 4

Sabato 14 giugno alle 21.20, Rai 4 propone in prima serata 7500, il teso e claustrofobico thriller del 2019 diretto da Patrick Vollrath. Con una narrazione ambientata interamente nella cabina di pilotaggio di un aereo in volo da Berlino a Parigi, il film ha per protagonista Joseph Gordon-Levitt, alle prese con un dirottamento aereo ad altissimo rischio. Ma oltre alla tensione scenica e all'intensità narrativa, la pellicola nasconde diverse curiosità interessanti che meritano di essere scoperte.

Significato del titolo

Il titolo 7500 non è affatto casuale: indica il codice transponder internazionale che i piloti impostano per segnalare un dirottamento a bordo. Una semplice azione sul pannello di controllo dell'aereo consente di allertare immediatamente le torri di controllo, senza dover ricorrere a comunicazioni radio o vocali, garantendo rapidità e discrezione.

Storia Vera?

Il film non racconta una storia reale ma Carlo Kitzlinger, che interpreta il comandante Michael Lutzmann, è un vero pilota ed ex membro della compagnia Lufthansa. La sua esperienza professionale si è rivelata preziosa durante le riprese, poiché ha supportato Joseph Gordon-Levitt nella preparazione del ruolo, insegnandogli con precisione le procedure tecniche, il linguaggio specifico e le dinamiche di lavoro all'interno della cabina di pilotaggio.

Aylin Tezel interpreta Gökce

Un film girato in tempo reale

7500 appartiene a quel filone di film ambientati in tempo reale in un'unica location, in questo caso la cabina di pilotaggio di un aereo di linea, che diventa un fortino inespugnabile. Questo espediente accresce la tensione e offre allo spettatore una prospettiva immersiva e realistica, senza interruzioni o cambi di scenario.

Un ruolo pensato per un altro attore

Inizialmente, il protagonista doveva essere Paul Dano, attore noto per There Will Be Blood e Prisoners. Tuttavia, a causa di ritardi nella produzione, Dano dovette abbandonare il progetto. Fu così che subentrò Joseph Gordon-Levitt, già noto per Inception e The Walk, che ha poi regalato una delle sue performance più intense.

La realtà nei dettagli... quasi perfetta

Il film è stato elogiato per il suo realismo tecnico, ma non è privo di piccoli errori, come riporta il sito IMDB. Ad esempio, L'operatore a terra comunica che il peso a carburante zero, cioè il peso dell'aereo privo di carburante, è di 56,8 tonnellate.

7500: una scena del film con Joseph Gordon-Levitt

Tuttavia, durante il briefing di partenza, Tobias dichiara un peso totale di 54,8 tonnellate. Considerando che a bordo ci sono 7,2 tonnellate di carburante, il peso complessivo avrebbe dovuto essere almeno di 64,0 tonnellate. Inoltre, durante l'atterraggio, le leve di spinta vengono mosse manualmente nonostante l'AutoThrust risulti ancora attivo - un dettaglio tecnicamente discutibile per i più esperti.

Girato tra Colonia e Vienna

Le riprese principali di 7500 sono avvenute nel novembre 2017 in Germania ed Austria, e precisamente tra Colonia e Vienna, dove è stata ricreata con estrema precisione la cabina di un Airbus 319. Ciò ha permesso alla troupe di girare in un ambiente controllato, ma al tempo stesso incredibilmente realistico e immersivo.

Accoglienza e critica

Distribuito in digitale da Amazon Studios, 7500 ha debuttato al Locarno Film Festival il 9 agosto 2019, per poi uscire negli Stati Uniti il 18 giugno 2020. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto un 71% di gradimento, con lodi per l'interpretazione di Gordon-Levitt. Più tiepida l'accoglienza su Metacritic, dove il film ha registrato un punteggio medio di 58/100.