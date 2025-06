7500 stasera su Rai 4: trama e cast del thriller ad alta quota con Joseph Gordon-Levitt

Stasera, sabato 14 giugno alle 21.20, Rai 4 propone in prima serata il film 7500, un intenso thriller psicologico del 2019 diretto dal regista tedesco Patrick Vollrath, che esordisce qui alla regia di un lungometraggio. Inserito nel ciclo 'Thriller ad alta quota', il film offre una narrazione mozzafiato ambientata quasi interamente all'interno della cabina di pilotaggio di un aereo in volo.

Trama: un volo di routine si trasforma in un incubo

Tobias Ellis è un giovane co-pilota americano in servizio su un Airbus A319 diretto da Berlino a Parigi. Insieme al comandante Michael Lutzmann e alla fidanzata Gökce, assistente di volo, affronta un volo che si preannuncia come ordinaria amministrazione.

Ma appena raggiunta la quota di crociera, un gruppo di terroristi tenta di dirottare l'aereo, introducendosi con la forza nella cabina di pilotaggio. Michael viene ferito gravemente, lasciando Tobias da solo a fronteggiare l'assalto e a mantenere il controllo dell'aeromobile, mentre comunica con la torre di controllo usando il codice d'emergenza "7500", che dà il titolo al film. Da quel momento inizia una lotta claustrofobica e psicologicamente logorante tra Tobias e i dirottatori, in particolare il giovane e insicuro Vedat, che rivela gradualmente una vulnerabilità inattesa.

7500: un primo piano di Joseph Gordon-Levitt

Il cast completo (interpreti e personaggi)

Joseph Gordon-Levitt : Tobias Ellis

: Tobias Ellis Omid Memar : Vedat

: Vedat Aylin Tezel : Gökce

: Gökce Carlo Kitzlinger : Michael Lutzmann

: Michael Lutzmann Murathan Muslu : Kinan

: Kinan Paul Wollin : Daniel

: Daniel Aurélie Thépaut: Nathalie

Riconoscimenti e nostra recensione

Hamburg Film Festival 2019 . Candidatura all'Art Cinema Award - Miglior lungometraggio: Patrick Vollrath e Jonas Katzenstein.

Candidatura all 'Hamburg Producers Award . Produzioni cinematografiche tedesco-europee: Jonas Katzenstein (produttore), Maximilian Leo (produttore).

Locarno Film Festival 2019 . Candidatura al Variety Piazza Grande Award: Patrick Vollrath.

Romy Gala (Austria) 2020 . Candidatura al Romy - Miglior regia: Patrick Vollrath.

Diagonale (Austria) 2020 . Candidatura al Diagonale Grand Prize: Miglior film Patrick Vollrath.

Austrian Film Award 2021 . Vincitore : Miglior attore non protagonista Omid Memar. Vincitore Miglior sceneggiatura: Patrick Vollrath e Senad Halilbasic. Candidatura Miglior regia: Patrick Vollrath

Online Film & Television Association Awards 2021 . Candidatura all'OFTA Television Award Miglior film per la televisione Joseph Gordon-Levitt.

Hollywood Critics Association Midseason Awards 2020. Candidatura all'HCA Award: Miglior attore Joseph Gordon-Levitt.

Distribuito in digitale da Amazon Studios, 7500 ha debuttato al Locarno Film Festival il 9 agosto 2019, per poi uscire negli Stati Uniti il 18 giugno 2020. In Italia è stato distribuito sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire dal 18 giugno 2020. La nostra recensione di 7500.