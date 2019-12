6 Underground: Ryan Reynolds si scusa con le Spice Girls per quella scena particolare

Ryan Reynolds avrebbe mai pensato, dopo 6 Underground, di doversi scusare con le Spice Girls? Evidentemente no, ma quello che è successo con i fan della girl band britannica ha costretto l'attore a fare marcia indietro.

E dunque cosa è successo? Chiunque abbia visto il film Netflix diretto da Michael Bay (qui la nostra recensione di 6 Underground), ricorderà quella particolare scena in cui il personaggio di Ryan Reynolds, in macchina con Dave Franco, strappa la radio e la lancia fuori dal finestrino. Una sequenza vista e rivista nei film d'azione, se non fosse per quel dettaglio: la canzone che era appena partita era Wannabe delle Spice Girls.

Così i fan di Emma, Mel B e company si sono riuniti su Twitter per chiedere a gran voce spiegazioni all'attore.

Che in effetti si è sentito in dovere di rispondere pubblicamente.

The song was added in post production. I would NEVER interrupt the Spice Girls. Never. Especially during a car chase. That’s when I’d need them most. #6Underground https://t.co/fAlmWKZuy1 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 16, 2019

"La canzone è stata aggiunta in post-produzione" ha spiegato Ryan Reynolds. "Non avrei mai interrotto le Spice Girls. Mai. Specialmente durante un inseguimento in macchina. Quello è il momento in cui ne ho più bisogno".

E non è certo la prima volta che Reynolds chiede scusa alle Spice e ai loro fan. Nel corso di un'intervista, sempre a proposito di 6 Underground, ha spiegato che Wannabe è stata una scelta di Michael Bay di cui lui, però, non sapeva nulla. Anzi, si era permesso di suggerire dei brani meno "sacri" di Wannabe, ma non è evidentemente stato preso in considerazione. "Le Spice Girls a casa mia sono una religione. Quando mia moglie scoprirà che ho strappato una radio mentre loro cantavano, posso considerarmi un uomo morto. E poi io adoro le Spice Girls".