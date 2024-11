50 volte il primo bacio: Sean Astin dovette aumentare ancora di peso ma non come in una famosa saga

Sean Astin ha partecipato come ospite all'ultima puntata del The Drew Barrymore Show e insieme alla collega ha ricordato il periodo in cui girarono la commedia romantica con Adam Sandler e Rob Schneider, 50 volte il primo bacio.

La star de I Goonies ha confessato che inizialmente non era propenso a partecipare al provino del film, sottolineando i continui cambi di peso ai quali si sottopose in quel periodo della sua lunga e proficua carriera.

Prendere e perdere

"Dovetti prendere 15 chili per Il signore degli anelli perché interpretavo uno 'stupido grasso hobbit'" ha spiegato Astin, citando la battuta famosa di Gollum. L'attore ha interpretato Samvise Gamgee nella trilogia di Peter Jackson.

Drew Barrymore e Adam Sandler in una scena di 50 volte il primo bacio

Successivamente, dovette perdere peso per recitare nella serie tv Jeremiah, prima di ricevere la richiesta di Adam Sandler di rimettere altri 15 chili per 50 volte il primo bacio. Tuttavia, in questo caso si trattava soprattutto di muscoli.

I dubbi

Inizialmente, Sean Astin non voleva partecipare ai casting di 50 volte il primo bacio e nell'intervista con Barrymore sostiene che tutta la sua carriera sia stata caratterizzata da occasioni che lui non voleva cogliere e che dopo aver colto su suggerimento delle persone ha rivalutato completamente.

La moglie di Sean Astin, Christine Louise Harrell, a sorpresa, lo spinse a partecipare al provino, e nonostante lui fosse estremamente dubbioso, decise di ascoltarla e ottenne il ruolo del fratello della protagonista Lucy (Drew Barrymore), il muscoloso e bizzarro Doug Whitmore, al fianco anche di Dan Aykroyd, Missy Pyle, Maya Rudolph e Blake Clark.