5 è il numero perfetto: il fumettista Igort presenta il film domani allo Stensen di Firenze

Il fumettista Igort protagonista di una serata al Cinema Stensen. Appuntamento domani sera, martedì 3 dicembre alle ore 21, con il film 5 è il numero perfetto, diretto da Igort e tratto dalla sua omonima graphic novel di successo, ambientato in una Napoli degli anni 70, piovosa e notturna. Igort sarà presente in sala.

5 è il numero perfetto, il profilo di Toni Servillo

Qui trovate la recensione di 5 è il numero perfetto. Il film segue le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da Toni Servillo. Peppino Lo Cicero, camorrista di seconda classe in pensione, torna in pista dopo l'omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Il filmè la storia di un'amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita. Tra gli altri interpreto Valeria Golino e Carlo Buccirosso.

Per informazioni: stensen.org.

Toni Servillo è il protagonista di 5 è il numero perfetto: "Ho trasferito al film il mio DNA napoletano"