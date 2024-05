300: in arrivo la serie tv, sarà basata sulla storia d'amore gay di Zack Snyder Blood and Ashes?

La storia d'amore omoerotica che Zack Snyder ha concepito anni fa potrebbe presto prendere forma in una serie per il piccolo schermo.

Da anni si rincorrono voci su un potenziale spin-off di 300 per il piccolo schermo e adesso sembra che il progetto tanto agognato da Zack Snyder stia per andare in porto, almeno secondo lo scooper MyTimeToShineHello.

Solo pochi mesi fa, Hollywood Reporter ha annunciato che Zack Snyder aveva riottenuto i diritti di sfruttamento di Blood and Ashes, sceneggiatura da lui firmata e proposta inizialmente a Warner Bros. come ipotetico sequel di 300, il suo roboante peplum movie con Gerard Butler.

La storia, che Zack Snyder ha iniziato a scrivere mentre lavorava su Army of the Dead, non è più focalizzata sugli Spartani, ma si concentra sulla relazione omosessuale tra Alessandro Magno e il suo secondo in comando, Efestione.

"Abbiamo recuperato i diritti in modo da poterlo fare se lo vogliamo", ha dichiarato Snyder lo scorso anno. "Non so quale sia il mercato per un film incredibilmente omoerotico, iper violento e pieno di sesso. Ma forse è perfetto".

Primi dettagli su Blood and Ashes

Al momento non abbiamo informazioni specifiche sulla serie in arrivo, ma visto lo stretto legame tra Zack Snyder e Netflix, è molto probabile che lo streamer sia il destinatario del nuovo progetto di cui il regista ha parlato in questi termini durante un'ospitata alla The Joe Rogan Experience:

"Durante la pandemia, avevo un accordo con la Warner Bros. e ho scritto quello che avrebbe dovuto essere il capitolo finale di 300. Ma quando mi sono seduto per scriverlo, in realtà è venuto fuori un film diverso. Stavo scrivendo questa cosa su Alessandro Magno e si è trasformata in un film sulla relazione tra Efestione e Alessandro. Si è rivelata una storia d'amore. Quindi non si adattava a essere il terzo film su 300. Da quell'idea è venuto fuori qualcosa di davvero fantastico. Si intitola Blood and Ashes ed è davvero una bellissima storia d'amore in guerra. Mi piacerebbe farlo, ma Warner Bros. ha detto di no. Sapete, non sono miei grandi fan."