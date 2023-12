300: Zack Snyder realizzerà il sequel Blood and Ashes, storia d'amore gay su Alessandro Magno

Zack Snyder ha riottenuto i diritti di sfruttamento di Blood and Ashes, ovvero lo script da lui firmato e proposto inizialmente a Warner Bros. come idea per il sequel di 300, l'epic movie con Gerard Butler uscito nel 2006.

Il film, infatti, è nato come sequel di 300 e 300 - L'alba di un impero ed è stato uno degli ultimi progetti a cui Snyder ha lavorato prima di lasciare ufficialmente la Warner Bros. dopo la debacle di Justice League. Ma il risultato si è allontanato molto dall'idea iniziale di sequel di 300.

Blood and Ashes, che Snyder ha scritto parzialmente mentre girava Army of the Dead per Netflix nel 2019, si concentra sulla relazione tra Alessandro Magno e il suo secondo in comando, Haphaestion. Si tratta di una storia d'amore gay che è anche un'epopea di guerra dell'antica Grecia, una storia che, secondo l'autore, era piaciuta all'allora dirigente della Warner Courtenay Valenti.

Lo studio, dato l'argomento e le tensioni con il regista dopo la sua uscita da Justice League, alla fine non ha dato il via libera, ma il progetto, co-scritto dal collaboratore di lunga data Kurt Johnstad, potrebbe presto diventare un film: Snyder ha infatti recentemente dichiarato a THR che lui e la moglie e socia produttrice Deborah Snyder hanno riavuto i diritti dallo studio - e sono liberi di proporlo altrove.

"Abbiamo riavuto i diritti e quindi possiamo realizzarlo se vogliamo", ha detto Snyder durante l'intervista. "Non so quale sia il mercato per un film incredibilmente omoerotico, super violento e super sessuale. Ma forse è perfetto".