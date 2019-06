28 giorni dopo: Danny Boyle al lavoro sul terzo film?

28 Giorni Dopo potrebbe tornare con un terzo film: a rivelarlo è stato il regista Danny Boyle in una recente intervista.

I fan del film dedicato all'apocalisse zombie potrebbero però attendere ancora a lungo: il filmmaker ha ammesso che si è ancora nelle fase iniziali del progetto.

Danny Boyle, intervistato da The Independent, ha svelato di aver ripreso in mano il potenziale film dichiarando: "Io e Alex Garland abbiamo un'idea meravigliosa per la terza parte ed è davvero buona".

A rallentare lo sviluppo della continuazione di 28 giorni dopo potrebbero però essere gli impegni di Garland: "Si sta concentrando sulla regia dei propri lavori in questo momento, quindi non si può mai sapere quando potremmo iniziare a occuparcene seriamente".

Alex Garland è attualmente impegnato nella stesura degli script e nella regia di Devs, la serie sci-fi prodotta per FX, quindi Boyle dovrà sicuramente attendere la fine dei suoi impegni per il piccolo schermo prima di iniziare seriamente lo sviluppo del terzo film di 28 giorni dopo.

