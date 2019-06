Robert Pattinson versione James Bond? Per Danny Boyle sarebbe perfetto per il ruolo!

Robert Pattinson potrebbe in futuro ottenere l'iconico ruolo di James Bond, a rivelarlo è stato il regista Danny Boyle parlando della sua breve esperienza nel dietro le quinte del franchise dedicato all'agente 007.

Il regista britannico ha commentato l'idea di affidare alla star la parte in un'intervista rilasciata a The Guardian in cui ha parlato delle sue idee riguardanti le avventure della famosa spia.

Danny Boyle ha spiegato che aveva visto da poco High Life, il film con protagonista Robert Pattinson diretto da Claire Denis: "Era stato così bizzarro perché stavo seduto lì pensando 'O mio dio, dovrebbero sceglierlo come prossimo Bond'".

Il fatto che il futuro Batman abbia solo 33 anni, secondo il regista, non era nemmeno un ostacolo: "Dovrebbe essere un trentenne. Quanti anni aveva Sean Connery? Ora è pronto".

Il filmmaker aveva iniziato a scrivere la sceneggiatura di Bond 25 in collaborazione con John Hodge, ma improvvisamente delle differenze creative li hanno portati a dire addio al film: "Ero con John e a loro non piaceva realmente ciò che stavamo facendo, quindi era decisamente meglio prendere strade diverse. Ciò su cui stavamo lavorando era buono, ma ovviamente non era quello che volevano". Boyle considera però la mancata occasione una lezione importante: "Devi avvicinarti a questi progetti in modo ottimistico, è come innamorarsi. Non puoi arrivare in guardia e cercando di proteggerti. Devi avere un cuore aperto e prepararti a essere ferito, ma anche se fosse... cosa accade se ti fai un po' male? Vieni pagato bene e si occupano di te. Alla fine si tratta di problemi davvero irrilevanti".

Bond 25: perché Cary Fukunaga è il regista perfetto per 007