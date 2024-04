28 anni dopo, la regista di The Marvels alla regia del secondo film della nuova trilogia?

A quanto pare Nia DaCosta è in trattative per dirigere il secondo dei tre film annunciati

Reduce dal gigantesco flop di The Marvels, Nia DaCosta è in trattative per dirigere la seconda parte dell'imminente trilogia di 28 anni dopo prodotta da Danny Boyle e Alex Garland.

La regista ha diretto e co-sceneggiato The Marvels con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, che si è rivelato il più grande flop della storia dei Marvel Studios. In precedenza, aveva diretto Candyman, sequel spirituale contemporaneo dell'omonimo classico horror di culto del 1992 per Universal e Monkeypaw Productions.

A differenza di The Marvels, però, Candyman aveva conquistato il primo posto al box-office, facendo di DaCosta la prima regista donna di colore a conquistare la vetta della classifica degli incassi negli Stati Uniti. DaCosta ha debuttato alla regia con l'acclamato Little Woods, che ha scritto e diretto.

Prima di approdare nel franchise di 28 anni dopo, dirigerà e produrrà Hedda, film della MGM Orion Pictures e Plan B, una rivisitazione della famosa opera teatrale di Henrik Ibsen "Hedda Gabler", con Tessa Thompson nel ruolo principale.

Cilian Murphy in una scena di 28 giorni dopo

28 anni dopo, i piani della trilogia

28 giorni dopo è uscito nel 2002 e aveva come protagonista Cillian Murphy, all'epoca in gran parte sconosciuto. Boyle aveva diretto il film con Garland autore della sceneggiatura. Il sequel, 28 settimane dopo, arrivò nel 2007.

28 anni dopo, Cillian Murphy sul suo ritorno nel sequel: "Sono disponibile"

Boyle, il cui ultimo film è stato la commedia romantica del 2019 Yesterday, dirigerà il primo film della prevista trilogia di 28 anni dopo. Garland, che ha diretto film come Ex Machina, Annientamento e, più recentemente, Civil War di A24, si occuperà della sceneggiatura di tutti e tre i film. Sia Boyle che Garland produrranno, insieme ai produttori del film originale, Andrew Macdonald e Peter Rice.