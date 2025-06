28 Anni Dopo: ecco perché il finale del film ha diviso la Gran Bretagna, a causa di QUEL personaggio

La scena finale di 28 Anni Dopo con la comparsa di quel personaggio ha diviso la Gran Bretagna, anche per l'impatto che ha avuto sul paese

Il finale di 28 Anni Dopo, ancora nei cinema, sembra aver diviso la Gran Bretagna a causa dell'introduzione di un personaggio completamente fuori di testa interpretato da Jack O'Connell, ovvero Jimmy Crystal.

In un finale stridente, l'attore appare con una parrucca bionda, una tuta da ginnastica dai colori vivaci e adornato con gioielli pacchiani. I suoi seguaci indossano abiti simili e procedono a sterminare gli infetti in una sequenza in stile grindhouse con lance, nunchaku e un'azione diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto fino a quel momento.

A prima vista, si potrebbe pensare che si tratti semplicemente di un gruppo di sopravvissuti molto strani e squilibrati. Questo potrebbe anche essere vero, ma chi vive nel Regno Unito saprà che il culto di Jimmy si ispira a Jimmy Savile. E questo sta suscitando parecchie polemiche dall'altra parte dell'oceano.

28 Anni Dopo, chi è Jimmy Sevile e perché ha scosso il Regno Unito?

28 anni dopo: Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams in una scena del film

Chi è Jimmy Savile? Il personaggio che appare nel finale di 28 Anni Dopo? Era una figura di spicco della televisione e della radio britannica, rivelatosi uno dei predatori sessuali più prolifici del Regno Unito dopo la sua morte nel 2011. Ha abusato di bambini e adulti di entrambi i sessi, sfruttando la sua fama e il suo lavoro di beneficenza per avvicinare persone vulnerabili.

I suoi crimini sono stati commessi nelle scuole, negli ospedali e persino in televisione. Alla fine sono state identificate 400 vittime, la più giovane delle quali aveva solo 8 anni. Lo scandalo che ne è seguito ha portato a riforme diffuse nella protezione dei minori e ha messo in luce insabbiamenti sistematici all'interno della BBC e di altre organizzazioni.

28 Giorni Dopo è ambientato molto prima che Savile fosse smascherato come molestatore, e il fatto che questi sopravvissuti siano essenzialmente intrappolati nei primi anni 2000 (il Regno Unito è isolato dal resto del mondo quando inizia 28 Anni Dopo) significa che il conduttore di Jim'll Fix It è probabilmente ancora considerato una figura amata.

"Il ruolo del personaggio di Jack O'Connell e della sua famiglia, che in realtà sostituisce quella che perde all'inizio del film, è quello di reintrodurre il male in quello che è diventato un ambiente compassionevole", ha spiegato il regista Danny Boyle.

"Ho chiesto ad Alex Garland, sceneggiatore fin dall'inizio di spiegarmi la natura di ciascuno dei film, e lui mi ha detto che la natura del primo film riguarda la famiglia", ha continuato. "Il secondo film riguarda la natura del male. E ne incontrerete molti altri quando sarà più appropriato parlarne nel secondo film".

28 anni dopo, foto dal set

Savile era malvagio, certo, ma 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, incentrato su una setta che venera un'icona televisiva britannica caduta in disgrazia, non era nella nostra lista per questa nuova trilogia.

In 28 Anni Dopo, sono passati quasi trent'anni da quando il virus della rabbia è stato diffuso da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena applicata senza pietà, alcuni hanno trovato il modo di sopravvivere tra gli infetti. Uno di questi gruppi di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata fortemente difesa.

Quando uno del gruppo lascia l'isola per una missione nel cuore oscuro della terraferma, scopre segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti, ma anche altri sopravvissuti.