28 anni dopo, Cillian Murphy sul suo ritorno nel sequel: 'Sono disponibile'

La scorsa settimana, i fan di 28 giorni dopo hanno ricevuto una grande notizia quando è stato annunciato che il sequel, 28 anni dopo, aveva ufficialmente trovato una casa alla Sony e, soprattutto, che la star Cillian Murphy sarebbe tornata, almeno come produttore esecutivo.

Non essendo ancora stati rivelati ulteriori dettagli sul progetto, non è ancora chiaro se Murphy apparirà effettivamente nel film, ma parlando con Variety, l'attore ha chiarito che è disponibile a far parte del cast di 28 anni dopo.

Nell'intervista, Murphy ha raccontato di aver girato due finali per l'originale 28 giorni dopo: uno in cui il suo personaggio, Jim, sopravviveva e uno in cui moriva. Alla fine la produzione ha optato per il finale più "ottimista" in cui Jim sopravviveva, il che lascerebbe aperta la possibilità di un suo ritorno nel ruolo.

"Quando ero più giovane e un po' più nichilista mi piaceva l'immagine di due donne che sopravvivevano alla fine e fregassero l'uomo", ha dichiarato Murphy. "Ma credo che volessero la versione più ottimistica".

Quando gli è stato chiesto specificamente se tornerà per il nuovo film, Murphy ha risposto: "Sono disponibile".

28 anni dopo, cosa sappiamo?

La prosecuzione del franchise non si limiterà unicamente al terzo capitolo, ma a quanto pare l'idea è quella di dar vita a una vera e propria saga i cui dettagli verranno rivelati più avanti.

Danny Boyle, visionario regista dietro l'originale, dirigerà 28 anni dopo lasciando poi la sedia da regista per i sequel ancora da annunciare.

28 giorni dopo: Danny Boyle e Alex Garland riuniti per il sequel dello zombie movie, 28 anni dopo

28 giorni dopo vedeva protagonista Cillian Murphy, la star di Oppenheimer, nei panni di un uomo che si sveglia dal coma dopo un incidente in bicicletta e trova l'Inghilterra ormai desolata, al collasso post-apocalittico grazie a un virus che ha trasformato le sue vittime in assassini furiosi. L'uomo quindi esplora il paesaggio, incontrando una sopravvissuta interpretata da Naomie Harris e un maniacale maggiore dell'esercito, interpretato da Christopher Eccleston.