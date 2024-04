28 anni dopo: Ralph Fiennes e Charlie Hunnam nello zombie movie di Danny Boyle?

Dopo il rumor su Jodie Comer, anche i nomi di Charlie Hunnam e Ralph Fiennes sono stati inseriti nella lista dei papabili per il cast di 28 anni dopo, il sequel dello zombie movie 28 giorni dopo sviluppato da Alex Garland e Danny Boyle.

Lo scooper Daniel Richtman, dopo aver riferito che Jodie Comer è in trattative per un ruolo da protagonista in 28 anni dopo, ha aggiunto i nomi di Charlie Hunnam e Ralph Fiennes, specificando che sarebbero in trattative per dei ruoli da co-protagonisti.

Quando il progetto è stato annunciato per la prima volta, si vociferava che anche Cillian Murphy avrebbe potuto riprendere il suo ruolo in 28 giorni dopo, anche se al momento non è stato confermato. Tuttavia, Murphy ha dichiarato di essere "disponibile" come attore, lasciando intendere di essere aperto a un ritorno.

Cilian Murphy in una scena di 28 giorni dopo

Un film in due parti

Sebbene il ritorno di Murphy come attore non sia confermato, sarà comunque produttore esecutivo. Dopo che la Sony ha ottenuto i diritti, è stato rivelato che 28 anni dopo sarebbe stato sviluppato come una storia in due parti. Danny Boyle, che ha diretto l'originale 28 giorni dopo, tornerà alla regia, ma solo per la prima delle due puntate. Alex Garland, lo sceneggiatore di 28 Giorni dopo, scriverà entrambi i capitoli di 28 anni dopo.

"Prima di 28 giorni dopo non c'erano molti film sugli zombie, era un genere morto. Così Danny e Alex lo hanno rilanciato", aveva dichiarato Murphy a proposito del motivo per cui il film originale ha avuto un tale impatto sul genere alla sua uscita nel 2002. "La quantità di meme - so cos'è un meme - che tutti mi hanno inviato durante la pandemia di 28 giorni dopo è stata pazzesca. È la dimostrazione che la buona scrittura è preveggente, rimane sempre preveggente e appassionante".

28 giorni dopo: Danny Boyle e Alex Garland riuniti per il sequel dello zombie movie, 28 anni dopo

Il ruolo di Charlie Hunnam nel film non è ancora stato confermato. L'attore è noto per aver interpretato Jax Teller nella serie di successo Sons of Anarchy e ha recitato anche nella serie televisiva Shantaram. Al cinema, è apparso di recente in Rebel Moon, la cui seconda parte arriverà su Netflix questo mese.

Di recente, Ralph Fiennes è apparso invece in La meravigliosa storia di Henry Sugar, il corto vincitore dell'Oscar diretto da Wes Anderson, e in The Menu.