28 anni dopo: Jodie Comer reciterà nello zombie sequel di Danny Boyle

Jodie Comer in trattative con Cillian Murphy per comparire nel cast di 28 anni dopo, che andrà a completare la trilogia zombie di Danny Boyle.

Con l'inizio della produzione di 28 anni dopo prevista per il mese prossimo, Danny Boyle e Alex Garland vanno a caccia di star e sembrano averne trovata una. Jodie Comer è entrata in trattative per recitare nello zombie movie inglese che dovrebbe vedere anche il ritorno della star Cillian Murphy.

Il film in arrivo si riallaccerà ai precedenti capitoli 28 giorni dopo e 28 settimane dopo andando a comporre una trilogia per Sony e avrà un budget di 60 milioni di dollari.

The Last Duel: Jodie Comer durante una scena

Recentemente Cillian Murphy si è reso disponibile a fare ritorno dichiarando in un'intervista:

"Devono dirlo loro, suppongo, ma penso che il progetto sia nell'aria già da un po'. Il primo film è stato molto importante per me, come attore. Adoro lavorare con Danny e Alex, le sue idee sono brillanti. E la regia di Danny è semplicemente fantastica. Perciò state in campana."

Il cast si va componendo

Cillian Murphy figura già come produttore esecutivo di 28 anni dopo. I dettagli della trama, al momento, sono scarsi.

Il casting di Jodie Comer e degli altri membri dovrebbe essere ufficializzato a breve, visto che la produzione inizierà a maggio.

Jodie Comer è nota per i ruoli in Free Guy, The Last Duel e The Bikeriders. Recentemente è apparsa anche nel videogame horror Alone in the Dark insieme a David Harbour.