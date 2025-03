Alex Garland rivela: "Per me The Last of Us è meglio di 28 Giorni Dopo"

Il regista Alex Garland ha svelato a Neil Druckmann perché considera, per certi aspetti, The Last of Us migliore rispetto al suo film 28 Giorni Dopo.

Alex Garland conosce molto bene i mondi post apocalittici e le storie a sfumature horror e il regista ha ora rivelato che considera The Last Of Us un'opera migliore rispetto al suo 28 giorni dopo.

Il regista ha partecipato a un episodio del podcast Creator to Creator della Sony e ha avuto la possibilità di parlare con Neil Druckmann, creatore della storia di Ellie e Joel.

Il paragone tra The Last of Us e 28 Giorni dopo

Durante la puntata, condivisa online, Alex Garland ha interrotto Druckmann per spiegarli il motivo per cui ama così tanto The Last of Us.

Il filmmaker ha spiegato: "Lasciatemelo dire: è meglio di 28 giorni dopo. O almeno la scrittura lo è. Non sto parlando della regia. Quella sarebbe una cosa sciocca da dire. Quindi non parlo di quell'aspetto. So cosa è 28 Giorni dopo. So quello che ho fatto. So come è stato quel processo".

Garland ha quindi proseguito: "La cosa che contraddistingue The Last of Us è che mi ha fatto pensare: 'Oh, questo è molto più sofisticato ed emozionante'. Era emozionante. Non sto criticando 28 Giorni. Ne sono davvero orgoglioso ed è una bella parte della mia vita. Ma, seriamente, The Last Of Us è su un altro livello. Quindi sì, ovviamente, mi ha influenzato".

Neil Druckmann ha a sua volta rivelato di essere un grande fan di 28 giorni dopo e che il terzo atto della storia ha ispirato la creazione del personaggio chiamato David.

La seconda stagione di The Last of Us

La serie tratta dal videogame tornerà tra poche settimane, su Sky e in streaming su NOW, con 7 nuovi episodi inediti.

Nella stagione 2, che si svolge cinque anni dopo gli eventi raccontati nella prima, i protagonisti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno catapultati in un conflitto fra loro e contro un mondo ostile e più imprevedibile rispetto a quello che si erano lasciati alle spalle.

Tra gli interpreti ci sono poi Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino nel ruolo di Jesse, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright che interpreterà Isaac.