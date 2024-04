28 Years Later: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes nel cast del film di Danny Boyle

Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes saranno i protagonisti di 28 Years Later, il nuovo film diretto da Danny Boyle e ideato come sequel di 28 giorni dopo.

Sony si occuperà della distribuzione a livello internazionale e della produzione dell'atteso progetto cinematografico.

Lo sviluppo dell'atteso sequel

Alex Garland ha scritto la sceneggiatura di 28 Years Later e, per ora, non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama del nuovo capitolo della storia.

28 giorni dopo aveva debuttato nelle sale nel 2002 e raccontava la storia di un fattorino, interpretato da Cillian Murphy, che si risveglia dopo essere stato in coma, scoprendo che il mondo è stato stravolto da un virus e ora il mondo è invaso dagli zombie.

Dopo il successo ottenuto ai box office, con oltre 82 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, nel 2007 era stato prodotto il sequel 28 settimane dopo.

Sony avrebbe dato il via allo sviluppo di una nuova trilogia cinematografica e, dopo il capitolo diretto da Danny Boyle, il secondo film dovrebbe essere diretto da Nia DaCosta. Le riprese dovrebbero svolgersi senza interruzioni, ma non è stato svelato se Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes saranno coinvolti in entrambi i capitoli della storia attualmente in pre-produzione.