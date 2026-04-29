28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, l'edizione 4K UHD è per veri collezionisti

Il quarto film della saga diretto da Nia DaCosta è uscito in varie edizioni homevideo targate Eagle Pictures, compresa una steelbook per collezionisti. Noi abbiamo analizzato la versione 4K UHD, straordinaria sul piano audio-video.

Quarto film del franchise complessivo (dopo 28 giorni dopo, 28 settimane dopo e 28 anni dopo), 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa si caratterizza per l'arrivo in cabina di regia di Nia DaCosta, capace di regalare immagini mozzafiato e sprazzi di poesia, pur mantenendosi nel solco dell'estetica della saga.

Il film, nel quale c'è una straordinaria interpretazione di Ralph Fiennes, è anche il secondo capitolo della nuova trilogia sequel concepita da Alex Garland e prosegue gli eventi di 28 anni dopo. Un film potente e suggestivo che meritava un grande trattamento in homevideo come puntualmente è avvenuto grazie alle varie uscite targate Eagle Pictures che potete trovare su Film&More, ideali per chi vuole arricchire la propria collezione di DVD, Blu-ray o 4K UHD.

Il film in homevideo in quattro edizioni

Ralph Fiennes nei panni del Dr. Kelson

Per godersi la visione di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa comodamente a casa, le opzioni offerte da Eagle Pictures sono parecchie e tutte all'insegna della qualità, fattore decisivo per un collezionista homevideo.

Si parte dal semplice DVD per andare poi all'alta definizione del blu-ray, e chiudere con ben due edizioni nella versione video più performante del 4K UHD. Con questo standard video infatti ci sono in commercio un'edizione amaray a due dischi (all'interno c'è anche il blu-ray), ma anche una sfiziosa Steelbook. Inutile sottolineare che proprio questa, grazie alla classica confezione metallica, sarà la più ambita e appetibile per i collezionisti.

Tra le ossa del film e le edizioni homevideo, il collezionismo diventa così il filo conduttore di questa esperienza visiva.

Esterno e interno della steelbook di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

Tutte le edizioni sono corredate anche da contenuti speciali, per approfondire le tematiche del film e apprezzare ancora di più il nuovo sequel nel quale siamo ancora in un Regno Unito isolato e devastato da una mutazione del virus della rabbia, con i sopravvissuti che devono fare i conti con gli infetti aggressivi, le necessità primarie ma anche con la crudeltà umana.

Video 4K folgorante tra violenza cruda, orrore e poesia

L'edizione 4K di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

Analizziamo in particolare quindi la parte tecnica dell'edizione 4K UHD. Come accennato, 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa si avvale di immagini folgoranti e concitate tra violenza cruda, orrore ma anche poesia.

Ebbene il video 4K UHD riesce a tradurre tutto questo in immagini sicuramente molto efficaci e convincenti, con un quadro molto nitido, dotato di notevole profondità e con un dettaglio sempre molto incisivo su tutti gli elementi del piano.

Anche nei frangenti più disgustosi, nei quali c'è una certa generosità di particolari truculenti.

Jack O'Connell con i suoi adepti

Il croma dal canto suo offre colori brillanti e mantiene le tonalità tipiche della saga, ma con una maggior ricchezza di sfumature e di profondità di colore rispetto al blu-ray.

La gestione delle scene più scure si rivela sempre eccellente, con una nota di merito per la sequenza notturna ricca di fiamme quando il protagonista si esibisce nei panni del Vecchio Caprone, che risulta altamente spettacolare grazie anche a un nero perfetto e all'intensità del fuoco.

Audio travolgente e spettacolare fra effetti e musica aggressiva

Sul fronte audio il film è di quelli davvero tosti e la resa è già molto spettacolare nel DTS HD Master Audio 5.1 italiano, ma diventa addirittura travolgente nel Dolby Atmos inglese. Ci sono picchi piuttosto forti sul piano sonoro tra la splendida e aggressiva colonna sonora, l'azione dei momenti più intensi e i duelli con le creature inferocite fra grida e urla.

Tutto questo già nella traccia italiana produce un audio robusto e dinamico, che coinvolge tutti i diffusori con precisione ed energia.

Un'inquietante immagine di Ralph Fiennes in 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

Quando si passa al Dolby Atmos inglese, tutto diventa ancora più incisivo, potente e dettagliato. Non è tanto l'attività verticale che in realtà è piuttosto limitata, ma è proprio l'efficacia complessiva che colpisce duro e sfodera i muscoli circondando lo spettatore di musica ed effetti.

Anche in questo caso, va obbligatoriamente citata la scena di Ralph Fiennes che si esibisce nei panni del vecchio caprone, che, oltre che sul piano visivo, è di grande impatto anche sul fronte sonoro.

Gli extra: commento audio della regista e oltre 20 minuti di contributi

L'urlo di Chi Lewis-Parry

Gli extra sono molto interessanti ma sul piano quantitativo si poteva fare qualcosa di più. Il materiale si trova anche sul disco 4K, a partire dal commento audio della regista Nia DaCosta. I contributi partono con Il dottore e il diavolo (6 minuti e mezzo), nel quale Ralph Fiennes e Jack O'Connell parlano dei loro personaggi e del loro contributo alla storia, con un intervento anche della regista.

Si prosegue con Il nuovo sangue (6 minuti), con Nia DaCosta che racconta il suo amore di lunga data per la saga, dell'occasione di fare la regista di questo film e della nascita del progetto con la benedizione di Alex Garland e Danny Boyle, che sono anche presenti nel video.

Troviamo poi Sotto la rabbia (5 minuti e mezzo), con Ralph Fiennes e Chi Lewis-Parry che parlano della relazione tra i loro personaggi, con riflessioni della regista e alcuni provini per il personaggio di Samson. In chiusura Riprese infette: le papere (3 minuti) e una scena tagliata (1 minuto).