23 Jump Street si farà? Channing Tatum ha letto lo script: "Il miglior terzo film mai fatto"

Vi ricordate 23 Jump Street, il terzo capitolo del franchise cinematografico con Jonah Hill e Channing Tatum? Ebbene, quest'ultimo ha dichiarato di volerlo ancora realizzare e ha fatto luce sulla sua precedente cancellazione.

Impegnato nella promozione del film Fly Me to the Moon, che lo vedrà affiancare Scatlett Johansson, Tatum ha parlato del crossover Men in Black x 21 Jump Street, che era entrato nella fase di sviluppo per poi essere definitivamente cancellato dalla Sony.

"C'è un progetto che è stato scritto ed è ancora la migliore sceneggiatura che abbia mai letto per un terzo film", ha rivelato Tatum. A 10 anni dal secondo film, Tatum è ancora intenzionato a concludere la trilogia di 21 Jump Street.

Jonah Hill e Channing Tatum in 21 Jump Street

Il successo di 21 Jump Street

Nel 2008, Sony Pictures ha iniziato a sviluppare l'adattamento cinematografico dell'omonima serie televisiva degli anni '80 con Johnny Depp. Mentre la versione cinematografica avrebbe continuato a riproporre il concetto di giovani agenti di polizia che vanno sotto copertura in una scuola superiore, la sceneggiatura di Michael Bacall (Scott Pilgrim vs. the World) prometteva di portare la comicità a un livello superiore.

Fresco di Superbad, Jonah Hill si è unito a 21 Jump Street per perfezionare la sceneggiatura, produrre esecutivamente e recitare in quello che ha immaginato come un "film vietato ai minori, tra Bad Boys e John Hughes". Channing Tatum ha firmato come co-protagonista, Phil Lord e Christopher Miller hanno firmato la regia e il resto è storia.

21 Jump Street ha incassato oltre 200 milioni di dollari con un budget di soli 42 milioni di dollari, ma è stato il passaparola che ha dato alla Sony Pictures tutta la fiducia necessaria per realizzare un sequel. 22 Jump Street ha incassato 331 milioni di dollari in tutto il mondo nell'estate del 2014.

MIB 23: Jonah Hill pensa che il film non verrà realizzato

La traiettoria ascendente del franchise ha spinto la Sony a volere di più, tanto che nell'autunno successivo è stato confermato un 23 Jump Street. Nel dicembre dello stesso anno, alcune e-mail trapelate dalla Sony rivelarono che il terzo capitolo sarebbe stato un crossover con il franchise di Men in Black, con il titolo provvisorio di MIB 23. Tuttavia, MIB 23 non ha mai superato la fase di sviluppo iniziale e il franchise si è interrotto bruscamente.