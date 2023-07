21 Jump Street: Brie Larson protagonista dello spinoff?

Secondo nuovi rumor, Sony Pictures starebbe sviluppando un film spinoff di 21 Jump Street incentrato su Molly Tracey, interpretata dal premio Oscar Brie Larson nella commedia poliziesca del 2012. A riferire la novità è l'insider Daniel Richtman (tramite World of Reel). Ulteriori dettagli sul presunto progetto sono ancora tenuti nascosti, ma questa non è la prima volta che lo studio tenta di sviluppare uno spinoff al femminile ispirato al celebre buddy cop serie tv degli anni '80.

Nel 2018, è stato riferito che Tiffany Haddish e Awkwafina erano in trattative per interpretare le protagoniste di un reboot di 21 Jump Street guidato dal regista Rodney Rothman, ma del progetto non se ne è saputo più niente.

21 Jump Street, da Johnny Depp a Channing Tatum: giovani, carini e infiltrati

Chi è Molly Tracey, il personaggio di Brie Larson in 21 Jump Street?

21 Jump Street, serie poliziesca teen in onda dal 1987 al 1991 che ha lanciato la carriera di Johnny Depp, raccontava le vicende di un gruppo di giovani agenti di polizia che lavorano sotto copertura nelle scuole. Lo show ha avuto un reboot cinematografico nel 2012, 21 Jump Street, interpretato da Channing Tatum e Jonah Hill. Nel film compare anche Brie Larson nei panni di Molly Tracey, una studentessa delle scuole superiori che aiuta gli agenti Schmidt e Jenko con il loro caso. Il personaggio è anche l'interesse amoroso di Schmidt (Channing Tatum).

Dopo il successo del film, che ha incassato 200 milioni globali, nel 2014 è uscito il sequel 22 Jump Street, dove i protagonisti si fingevano studenti del college.