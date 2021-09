2 single a nozze: il sequel è stato sospeso per "colpa" di Owen Wilson

La Warner Bros. sarebbe stata costretta ad annullare le riprese del sequel di 2 Single a nozze a causa di Owen Wilson, protagonista del film originale del 2005. Il progetto risulta attualmente sospeso a tempo indeterminato ma non sarebbe "completamente morto".

Ad un certo punto, la realizzazione di un sequel di 2 single a nozze era così sicura per la Warner Bros. che lo studio aveva già pensato di far iniziare le riprese entro la fine di settembre. Ora, secondo quanto riferito, quei piani sono stati annullati a tempo indeterminato a causa di alcuni impegni di Owen Wilson. Stando ad un nuovo rapporto dell'insider di Hollywood Matthew Belloni, Toby Emmerich e Richard Brener della Warner Bros. stavano per annunciare ufficialmente il sequel quando Wilson ha scelto di dare precedenza alle riprese del reboot de La casa dei fantasmi.

Con i programmi fitti di impegni sia per Wilson che per Vince Vaughn, suo co-protagonista in 2 Single a nozze, per le riprese del film bisognerà probabilmente attendere almeno un anno intero, se non di più. "Il progetto non è completamente morto", scrive Belloni nel suo blog, aggiungendo: "Però, dopo aver girato La casa dei fantasmi, Wilson dovrà girare anche la seconda stagione di Loki, mentre Vaughn dovrà girare la serie televisiva di Apple TV Bad Monkey. Quindi probabilmente ci vorrà almeno un anno prima che qualcuno possa riprendere in mano il progetto di 2 Single a nozze". L'insider ha concluso con le seguenti parole: "Probabilmente la decisione di Wilson è legata al rapporto tra lui e la Disney".

In precedenza, Owen Wilson ha commentato così l'idea di girare il sequel di 2 Single a nozze: "C'è una sceneggiatura e David Dobkin, che ha diretto il primo film, ci ha lavorato e ne abbiamo parlato ed è stato bello parlare anche con Vince. È uno di quei film che sembra connettersi direttamente con le persone, quindi se riusciamo a trovare qualcosa che pensiamo possa essere grandioso, allora sono sicuro che lo faremo".