2 single a nozze, Isla Fisher spera ancora nel sequel:'Incrociamo le dita'

Nel 2005 Owen Wilson e Vince Vaughn furono protagonisti di una delle loro migliori collaborazioni cinematografiche nella spassosa commedia 2 single a nozze. Del ricco cast di future star come Bradley Cooper o di attrici sulla cresta dell'onda come Rachel McAdams, reduce dal successo de Le pagine della nostra vita, faceva parte anche Isla Fisher nei panni dell'esuberante sorellina minore Gloria.

Owen Wilson e Vince Vaughn in 2 single a nozze

In passato il sequel sembrava potesse concretizzarsi ma poi non se ne fece più nulla. Intervistata da E! News, Fisher ha confessato che le piacerebbe rivedere Owen Wilson e Vince Vaughn nei panni di John Beckwith e Jeremy Gray, due amici con l'abitudine di imbucarsi ai matrimoni per divertirsi a sbafo.

Le speranze di un sequel

"Ci sono state discussioni in cui siamo stati veramente vicini [al sequel]" afferma Fisher "Vince e Owen hanno una chimica incredibile e la percepisci proprio dallo schermo. È tangibile ed è una loro divertentissima creatura quindi voglio vederli di nuovo davanti alla macchina da presa fare ciò che sanno fare meglio".

Jane Seymour e Owen Wilson in 2 single a nozze

Isla Fisher sarebbe entusiasta di riprendere il ruolo di Gloria:"È un personaggio così divertente. È anche così raro, come donna, essere in una commedia dove puoi fare battute e non solo essere la persona seria. Incrociamo le dita che se ne faccia un altro. Sarebbe un modo così divertente di ritrovarci tutti insieme" ha concluso l'attrice, spiegando di essere rimasta in contatto con i suoi compagni di cast.

Qualche anno fa Owen Wilson e Will Ferrell confermarono che si stava lavorando alla sceneggiatura di un sequel, in collaborazione con David Dobkin, il regista del film. Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti e per il momento non ci sono novità sul possibile seguito.