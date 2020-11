2 single a nozze: cosa diceva Christopher Walken a Rachel McAdams per farla ridere?

2 single a nozze - Wedding Crashers, film del 2005 diretto da David Dobkin con protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn, contiene dei piccoli tagli nella versione italiana rispetto all'originale e l'adattamento dei dialoghi ha ammorbidito alcune battute ritenute troppo forti. Ma niente poteva ammorbidire ciò che Christopher Walken ha sussurrato per ore nell'orecchio di Rachel McAdams durante le riprese della scena del ballo.

Jane Seymour e Owen Wilson in 2 single a nozze

Rachel McAdams, che in 2 single a nozze interpreta Claire Cleary, doveva sorridere continuamente durante moltissime scene del film: tutto il giorno, tutti i giorni. Al fine di renderla perpetuamente solare e sorridente nel modo più realistico possibile, Christopher Walken, che interpreta suo padre, ha ripetuto innumerevoli volte la parola "scorreggia" nell'orecchio di McAdams per farla ridere ovviando alla ripetitività della scena.

Per le scene più emotive invece Rachel McAdams si è aiutata ascoltando più volte una canzone dei Fletwood Mac, Landslide, del 1975. In un'intervista, Owen Wilson, che aveva già recitato con Rachel in Midnight in Paris di Woody Allen, ha raccontato che la canzone riusciva a far piangere l'attrice quasi subito: "Era come aprire un rubinetto". Inoltre, tra parolacce sussurrate e canzoni dal forte impatto emotivo, Rachel McAdams si è preparata al suo ruolo imparando a guidare le imbarcazioni e ha detto che era in grado di guidare una barca di sette metri.

2 single a nozze è la storia di John Beckwith e Jeremy Gray, due amici un po' donnaioli, che trascorrono i loro fine settimana imbucandosi a feste di matrimonio e di fidanzamento di perfetti sconosciuti alla ricerca di donne emotive e vulnerabili da rimorchiare. Le cose però cambiano quando John e Jeremy si imbucano al matrimonio di Cleary: John si innamora di Claire, la figlia di Cleary, mentre Jeremy inizia un'avventura con la sorella minore di Claire, Gloria.