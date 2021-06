2 Single a Nozze, le riprese del sequel inizieranno quest'estate?

Sembra proprio che avremo finalmente modo di vedere il tanto attese sequel di 2 Single a Nozze, la pellicola che vedeva protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn. Ma prima deve avere il via la fase di produzione, programmata per quest'estate.

A riportarlo è il sito Production Weekly, che riporta un progetto intitolato Wedding Crashers 2 con Owen Wilson, Vince Vaughn, Isla Fisher e Rachel McAdams in lavorazione per la piattaforma streaming HBO Max. Secondo il report, le riprese del film dovrebbero iniziare ad agosto in quel di Puerto Rico.

Vince Vaughn e Owen Wilson in 2 single a nozze

Purtroppo non c'è modo di sapere quanto veritiera possa essere l'informazione al momento, trattandosi di un sito utilizzato principalmente da chi lavora nel campo, e che spesso contiene dati non ancora frutto di conferme ufficiali. In più, soprattutto negli ultimi tempi, queste decisioni sono soggette a svariati cambiamenti dell'ultimo minuto.

Di conversazioni su un sequel di 2 Single a Nozze, tuttavia, ce ne sono state, specialmente negli ultimi mesi, quando Vince Vaughn ha confermato a Entertainment Tonight che "Owen, io e il regista [David Dobkin] stiamo parlando per la prima volta in modo serio di un continuo per il film. C'è un'idea in particolare che ci è sembrata decisamente forte... Quindi siamo nelle prime fasi delle conversazioni al riguardo".

Questo dopo che aveva già ammesso, in precedenza, qualcosa di molto simile "David Dobkin ha avuto un'idea davvero buona che è estremamente attuale. Non ho mai realizzato sequel di gran parte dei miei film perché mi sembrava come se stessimo rincorrendo il successo a tutti i costi. Ma quello che mi piace di 2 Single a Nozze è che c'è qualcosa di attuale che mi dà una sensazione molto positiva".