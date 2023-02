1923: la serie con Harrison Ford ed Helen Mirren da oggi su Paramount+

Paramount+ presenta in esclusiva 1923, la nuova attesissima serie ideata dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan con protagonisti il candidato all'Oscar Harrison Ford e la vincitrice dell'Oscar Helen Mirren, in arrivo in Italia su Paramount+ da oggi, domenica 12 febbraio. Nei giorni scorsi, inoltre, Paramount+ ha confermato ufficialmente che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

1923 introduce una nuova generazione di Dutton guidata dal patriarca Jacob (Harrison Ford) e dalla matriarca Cara (Helen Mirren). La serie esplora i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche e la fine del proibizionismo affliggono le montagne dell'Ovest e i Dutton che le chiamano casa. La prima stagione di 1923 è interpretata anche da Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Jerome Flynn e Julia Schlaepfer.

1923, Harrison Ford su Helen Mirren: "A 77 anni è ancora sexy"

Prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, la serie è prodotta dal co-creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.