1923, Harrison Ford su Helen Mirren: "A 77 anni è ancora sexy"

Harrison Ford non ci ha pensato due volte prima di elogiare la bellezza di Helen Mirren, con cui è tornato a far coppia dopo anni di distanza in 1923, serie spin-off di Yellowstone in streaming su Paramount+.

Raccontando al conduttore del Late Show Stephen Colbert di come la Mirren, 77 anni, fosse stata un "grande incentivo" per fargli accettare di recitare nello show di Paramount Network, Ford ha poi ricordato il periodo in cui ha recitato con l'attrice in Mosquito Coast del 1986 dopo che il conduttore ha tirato fuori una vecchia foto dei due sul set.

"Era sexy allora e lo è ancora", ha commentato il conduttore, mentre Ford, sorridendo, ha concordato: "È ancora sexy", con un'esplosione di applausi da parte del pubblico in studio.

In maniera maliziosa, Colbert ha poi chiesto a Ford se avesse "mai limonato" con la Mirren. "Lo chiedo perché io ho limonato con Helen Mirren", ha detto. "La prima volta che è venuta qui, la prima volta che l'ho incontrata, è venuta e l'ha fatto. Sono rimasto di sasso per circa cinque minuti".

1923, Helen Mirren e Harrison Ford hanno accettato al buio: "Non abbiamo neanche letto il copione"

Notizia di pochi minuti fa, 1923 è stato rinnovato per una Stagione 2.