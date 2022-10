1923: il prequel di Yellowstone con Harrison Ford e Helen Mirren ha una data di uscita

La data di uscita di 1923, spinoff prequel di Yellowstone, serie con Kevin Costner, è stata rivelata: lo show interpretato da Harrison Ford e Helen Mirren arriverà il 18 dicembre su Paramount+.

Harrison Ford ed Helen Mirren interpreteranno, rispettivamente, Jacob e Cara Dutton, capi del Dutton ranch durante gli anni '20. Nella serie i due saranno alle prese con la siccità, le eepidemie, la fine del proibizionismo, l'inizio della Grande Depressione e i conflitti interpersonali tra le loro famiglie. Fanno parte del cast anche Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

Si tratta del secondo spinoff della serie. Il primo, 1883, ha debuttato lo scorso dicembre, ma è in lavorazione anche un terzo spinoff intitolato 6666. Quest'ultimo non sarà ovviamente ambientato nel futuro, ma in un ranch del Texas ai giorni d'oggi.

Yellowstone 4, la recensione: la famiglia Dutton al contrattacco, torna la serie per veri duri

Sin dalla primo episodio, Yellowstone è diventato il programma più popolare della TV via cavo. L'anno scorso la quarta stagione ha registrato una media di 7 milioni di spettatori in diretta, mentre il finale di stagione è stato seguito da ben 9,34 milioni di persone. La quinta stagione arriverà il 13 novembre su Paramount+.