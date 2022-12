1923: il prequel di Yellowstone con Harrison Ford e Helen Mirren stabilisce un nuovo record su Paramount+

La premiere di 1923, prequel di Yellowstone, ha stabilito un nuovo record per Paramount+. Curata da Taylor Sheridan con Helen Mirren e Harrison Ford, il suo debutto ha tenuto 7,4 milioni di spettatori davanti allo schermo.

1923: Harrison Ford in una foto dal set

Nel calcolo definitivo sono stati presi in esame gli spettatori di 1923 e tutti coloro che l'hanno vista sul portale e tramite trasmissioni televisive lineari sul Paramount Network.

"L'universo di Yellowstone continua a battere record, con il nostro ultimo capitolo, 1923, che segna la premiere più vista di sempre su Paramount+", ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO di Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios. "Taylor Sheridan continua a trattare un contesto culturale che si è dimostrato irresistibile per gli spettatori di tutto il paese e di tutto il mondo. Con questa nuova puntata, che non mostra segni di rallentamento, ha evidenziato ancora una volta il potere della nostra strategia di franchising per alimentare il futuro di Paramount+".

Nella storia di 1923 troviamo una nuova generazione di Dutton guidati dal patriarca Jacob (Harrison Ford) e dalla matriarca Cara (Helen Mirren). La serie esplorerà l'inizio del ventesimo secolo, quando le pandemie, la siccità e la fine del proibizionismo affliggono tutti.