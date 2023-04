1923, Helen Mirren su Harrison Ford: "Grazie a lui sono tornata indietro nel tempo"

Helen Mirren ha rivelato che lavorare di nuovo con Harrison Ford sul set di 1923 è stato come intraprendere un viaggio nel tempo.

Helen Mirren e Harrison Ford hanno interpretato marito e moglie in 1923, l'acclamato prequel di Yellowstone: a quanto pare però non era affatto la prima volta che le due star condividevano lo schermo e, a questo proposito, l'attrice ha rivelato che tornare a recitare con la star di Indiana Jones è stato un po' come viaggiare indietro nel tempo.

La Mirren e Ford aveva già recitato nei panni di marito e moglie nel film del 1986 Mosquito Coast e, nonostante siano trascorsi più di tre decenni da quel film, per Helen il set di 1923 è stato estremamente simile alla sua esperienza di molti anni fa, come spiegato dalla stessa attrice a Deadline Contenders: "Harrison è una persona straordinaria ed è stato meraviglioso tornare a recitare con lui".

"Ci avevo già lavorato molti anni fa con Mosquito Coast, il film di Peter Weir del 1986, interpretando anche lì marito e moglie, e lui era già la star enorme che è ora. In un certo senso è come se gli oltre 30 anni dalla precedente volta che eravamo stati marito e moglie non fossero esistiti", ha continuato la star britannica.

"E' un essere umano e un attore fantastico e per quanto mi concerne Harrison ha una personalità unica nella storia della recitazione cinematografica, occupa uno spazio molto specifico", ha concluso Helen Mirren durante uno degli incontri che hanno avuto luogo a Los Angeles, con la precedentemente citata Deadline Contenders, in occasione dei panel dedicati ad alcune delle principali serie e miniserie della stagione.