1923: un'amata star di Dexter si è aggiunta al cast dello spin-off di Yellowstone

Jennifer Carpenter, amata star della serie cult Dexter, è stata ingaggiata per la serie Paramount+ 1923 con un ruolo ricorrente per la seconda stagione. L'inizio della produzione è previsto per la fine dell'anno.

L'attrice interpreterà "Mamie Fossett", un vice sceriffo degli Stati Uniti estremamente capace che serve mandati ed esegue arresti con una sicurezza in anticipo sui tempi. La prima stagione di 1923 ci ha introdotti a una nuova generazione di Dutton e ha esplorato l'inizio del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche e la fine del proibizionismo affliggevano il Mountain West e gli stessi Dutton che lo chiamano casa.

La prima stagione è stata interpretata, tra gli altri, da Helen Mirren, Harrison Ford, Brandon Sklenar, Aminah Nieves, Brian Geraghty, Sebastian Roche, Jennifer Ehle, Marley Shelton e Robert Patrick. Prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, la serie è prodotta esecutivamente dal co-creatore di Yellowstone Taylor Sheridan.

Michael C. Hall e Jennifer Carpenter in Dexter

Dove abbiamo già visto Jennifer Carpenter

Recentemente l'attrice ha girato la serie limitata Ballistic, in cui ha recitato con Jonathan Ohye e Lihi Kornowski. La serie segue un'agente segreto (Carpenter) che, dopo che una missione è stata compromessa, è costretta a giocare psicologicamente al gatto e al topo con la sua stessa mente mentre è braccata dal programma che l'ha creata.

Carpenter è nota soprattutto per la sua interpretazione di "Debra Morgan" nella serie di successo di Showtime, Dexter, al fianco di Michael C. Hall. Deb, prima agente di polizia e poi tenente, è la sorella del serial killer protagonista e lavora come analista per il Dipartimento di Polizia di Miami. La Carpenter ha ripreso il suo ruolo nel revival della serie Dexter: New Blood, andato in onda su Showtime nel 2022.

Altri suoi lavori includono la serie della NBC The Enemy Within, al fianco di Morris Chestnut; i film di Craig Zahler Dragged Across Concrete - Poliziotti al limite e Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi; il film di Scott Derickson The Exorcism of Emily Rose al fianco di Laura Linney; e la serie della CBS Limitless, basata sull'omonimo film con Bradley Cooper.