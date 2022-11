1899: la serie Netflix è basata su una storia vera?

Tutti pazzi per 1899. La nuova serie disponibile da ieri su Netflix ha suscitato la curiosità dei fan diventando trending topic su Twitter in breve tempo. Lo show creato da Jantje Friese e Baran bo Odar, co-creatori di Dark, alimenta teorie e ipotesi per via dei misteri contenuti nella trama.

Come rivela la nostra recensione di 1899, la serie segue un gruppo di immigrati a bordo di una nave diretta verso l'America nella speranza di una vita migliore. Si imbattono in un segnale di soccorso lanciato da un'altra nave che si credeva affondata mesi prima. Tra i quesiti che si pongono i fan il più diffuso riguarda l'origine di 1899, se sia basato su una storia vera di una nave fantasma o se sia frutto della fantasia dei suoi creatori.

1899: un'immagine della serie Netflix

Da dove ha origine la storia narrata in 1899?

Sfatiamo subito un mito. Come spiega Thetealmango.com, 1899 non è basata su una storia vera. Gli showrunner hanno, però, rivelato che alcuni fatti recenti li hanno influenzati per la storia. In un'intervista del 2021, Jantje Friese ha detto:

"L'intera prospettiva europea è stata molto importante per noi, non solo dal punto di vista della storia, ma anche del modo in cui l'avremmo prodotta. Essere fedeli alle culture e alle lingue è stato davvero importante, non abbiamo mai voluto avere personaggi di paesi diversi che però parlano tutti inglese. Doveva davvero essere una collaborazione europea, non solo per il cast, ma anche per la troupe. Sentivamo che l'Europa era in declino, volevamo dare un contraccolpo alla Brexit e al nazionalismo in aumento in diversi paesi per tornare a quell'idea dell'Europa e degli europei che lavorano e creano insieme".

La vera storia delle navi fantasma

1899: un'immagine della serie Netflix

Anche se la trama di 1899 è fittizia, la storia delle navi fantasma misteriosamente scomparse nell'oceano è molto reale. Nel corso della storia, ci sono stati diversi incidenti di navi scomparse, specialmente in presunte regioni misteriose come il Triangolo delle Bermuda. Nel 19° secolo, due navi sarebbero scomparse nell'Oceano Artico. Nel 1845, l'HMS Erebus e l'HMS Terror partirono per un viaggio con 129 uomini a bordo. Tuttavia, entrambe le navi rimasero bloccate dal ghiaccio e l'equipaggio morì di fame e ipotermia nei mesi successivi.

Anche 1800 contiene due navi, quella contenente i migranti, Kerberos, e la nave che si pensava fosse persa, Prometheus. È interessante notare che una nave chiamata HMS Prometheus esisteva effettivamente nel 1899. Era un incrociatore di proprietà della Royal Navy britannica, che fu varato nel 1898. Tuttavia, la nave non fu costruita per scopi commerciali e nemmeno scomparve. Navigò fino al 1914 quando fu venduta.