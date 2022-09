1899: aspettative e dettagli sulla nuova serie dai creatori di Dark

1899: un'immagine della serie Netflix

Dark rientra tranquillamente tra i titoli più sorprendenti di Netflix: un prodotto che, inizialmente, è passato parecchio in sordina sulla piattaforma streaming, ma che nel corso degli anni è riuscito ad attirare un pubblico sempre più vasto. Per comprendere la grande attrazione dietro questo show, basta riflettere sull'imponente portata contenutistica della realizzazione, che gioca continuamente con lo spettatore invitandolo a partecipare ad un intricato gioco logico-misterico dove spazio e tempo si confondono e facilmente si perde la direzione. Un continuo abbandonarsi alla speculazione, teorie ed ipotesi che mancava terribilmente alla critica e ai fruitori più esigenti, che finalmente con quest'opera sono stati accolti da una sceneggiatura brillante e trascinati in un viaggio estetico ed esoterico di rara bellezza. Ecco perché, all'annuncio di 1899, nuova serie frutto degli stessi creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese, il fuoco della riflessione si è acceso ancora una volta e, in mancanza di dettagli, proveremo a capire cosa ci aspetta.

Le prime informazioni su 1899

Tutto è cominciato il 31 luglio 2020 quando Odar, sul suo profilo personale Instagram, ha condiviso la prima immagine di 1899, nello specifico la copertina del copione dello show. Di seguito, con l'avanzare del tempo, l'autore ha mostrato altri contenuti dell'opera, senza però andare mai nel dettaglio: sono state pubblicate alcune immagini del cast, con un gruppo di personaggi molto eterogeneo immortalato su una barca in mezzo al mare. A mano a mano che le riprese sono avanzate, sempre più dettagli sono trapelati, ma tutti elementi di contorno come i costumi e le ambientazioni. Poco prima del lancio ufficiale del primo filmato (anticipatore del teaser vero e proprio), è spuntato il misterioso logo della realizzazione, un triangolo rovesciato con una barra orizzontale che, nell'alchimia, rappresenta l'elemento terra. Tale simbolo è stato tra l'altro riproposto contestualmente ad un luogo della serie, un corridoio di una nave, accompagnato anche da un enigmatico numero, il 2110.

Il teaser trailer scena per scena

Finalmente, il 6 giugno 2022, è stato pubblicato il teaser trailer di 1899, dalla breve durata. A quanto pare, così poco tempo è stato necessario per alzare le aspettative e generare tanta curiosità, lasciando qualche indizio sparso. Il filmato ci dà il benvenuto sulla nave Kerberos, con una donna, Maura Franklin, che ci offre la connotazione temporale specifica, il 19 ottobre 1899 e sfoglia un giornale, dove si fa riferimento ad un altro mezzo nautico andato perso, il Prometheus. C'è poi un salto brusco all'interno della Kerberos, in una sala lussuosa dove diversi personaggi si sono riuniti (di alcuni si scopre brevemente il loro passato), imbarcandosi in un viaggio per "scappare da qualcosa" e "andare in luogo diverso". Proprio questa sequenza sembra ricca di dettagli, con quadri sui muri e un misterioso altorilievo. Si passa poi ad una scena dove viene mostrato un criptico marchingegno che funziona grazie all'elettricità e ad un gruppo di persone che si prepara ad un incontro imminente, con il mare in tempesta, mentre a bordo serpeggia una violenta rivolta. Rivediamo poi il macchinario di prima, alcuni strani accadimenti sul mezzo, e una serie di immagini che vengono mostrate in rapida successione ovvero una misteriosa sostanza aliena oscura, una casa in fiamme, il triangolo rovesciato tatuato su un collo, un drappo orientaleggiante con lo stesso logo, tre cerchi contenenti un triangolo normale, uno rovesciato e uno acceso di rosso ed infine un vortice marino raggiunto da una barca, con la scritta "Prossimamente".

Qualche considerazione

Partiamo dal fatto che, secondo quando narrato dalla trama della serie, i nostri protagonisti incontreranno, nel loro peregrinare in mare, una nave alla deriva. Che si tratta proprio della scomparsa Prometheus, risucchiata dal vortice che vediamo al termine del teaser? Tale incontro, a quanto pare, sarà estremamente particolare e pieno di suggestioni, tenendo conto dei vari simboli che abbiamo visto nel video. Grande importanza è affidata ad un misterioso marchingegno elettrico che sembra sostituire tematicamente la macchina del tempo di Dark: difficile immaginare la sua funzione, ma tirare in ballo nuovamente i salti temporali potrebbe essere ridondante. A giudicare dal simbolo terreste, l'alchimia, come nell'opera precedente, sembra giocare ancora una volta un ruolo fondamentale per lo sviluppo della storia, quindi non mancheranno elementi magico-esoterici. La materia oscura che invece appare in un lampo potrebbe segnare il particolare scontro tra la Kerberos e la Prometheus, con quest'ultima che potrebbe aver esplorato gli antri più terrificanti del mondo marino e aver trovato questo strano materiale.

Realtà parallele?

Nonostante sia ancora presto per qualsiasi ragionamento più approfondito sulla serie, è evidente che lo scopo degli autori sia nuovamente quello di dialogare continuamente con lo spettatore. Anche se sfruttare lo stesso argomento di fondo e stile, nel caso di Dark la stratificata struttura narrativa a più binari derivata dai viaggi nel tempo, potrebbe essere deleterio per la riuscita di 1899, come vi anticipavamo poc'anzi. Ecco che quindi l'incontro tra due navi, con una completamente alla deriva, potrebbe invece essere l'aggancio giusto per parlare di realtà parallele, tra l'altro elemento affrontato anche in Dark, ma in modo così caotico da destabilizzare un po' troppo il pubblico all'interno della terza stagione. Un dettaglio che suggerisce tale direzione è lo stesso vortice che vediamo nel teaser trailer, più vicino ad un Maelstrom, ovvero ad un feroce gorgo causato dalla marea. Un fenomeno naturale che sembra essere il corrispettivo di un buco nero, che forse funge da portale di accesso ad altre dimensioni rispetto al nostro mondo.

Un incrocio tra Lost e The Terror

Questa possibilità contenutistica di 1899, per quanto non sia stata ancora confermata, renderebbe la realizzazione molto simile a due prodotti televisivi in particolare: in primis, uno sviluppo narrativo incentrato su universi alternativi, misteri ed enigmi ricorda moltissimo Lost, così come la scelta di un gruppo di personaggi dispersi come motore della trama. Un'idea controcorrente rispetto a Dark dove, per quanto ci fossero più comprimari all'interno della storia, il punto di vista era sempre quello di Jonas (Louis Hofmann), che comunque interagiva con altre figure fondamentali, ma di fatto era sempre lui l'eroe del racconto. In seconda battuta, questa atmosfera marina mistery con una spruzzata di horror ricalca in parte la serie antologica The Terror, dove l'HMS Erebus e l'HMS Terror, mentre navigano in territori inesplorati artici, fanno la conoscenza di entità terrificanti. Bisogna però vedere se le minacce affrontate dalla Kerberus sono allo stesso modo mostruose ed ectoplasmatiche o se si tratta, invece, di eventi fantascientifici.

L'enigma dietro la data di annuncio

Chiudiamo la nostra analisi riportando l'ultima e fondamentale informazione che ci è stata fornita di 1899, ovvero la tanto attesa data di annuncio. Se però durante il TUDUM, evento riservato alla line-up seriale e filmica di Netflix nei mesi a venire, è stato concretamente annunciato il giorno della release dello show, il 17 novembre 2022, con un video che ha visto come protagonisti gran parte degli attori dell'opera, è più interessante come siamo arrivati a questo punto. Poco prima dell'evento della N rossa, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram della serie, è stato pubblicato un enigma numerico che già conteneva l'effettiva data di lancio. Un simpatico espediente che ha portato i più brillanti follower a scoprire già la risposta con un po' di anticipo. Mentre attendiamo ulteriori dettagli riguardo questo affascinante titolo, è curioso riflettere sul rapporto competitivo tra autori e pubblico, con una sfida continua che gli spettatori devono superare per arrivare alla soluzione degli showrunner.