1899: dopo la cancellazione di Netflix, la rabbia dei fan esplode sui social media

I fan di 1899 sono furiosi con Netflix per aver cancellato la serie con un cliffhanger, senza dare un appropriato finale alla storia. Lo show firmato dagli autori di Dark Baron bo Odar e Jantje Friese ha attirato fin da subito l'attenzione dei fan per via dei misteri contenuti nella storia. Ma dopo la cancellazione, il destino della Kerberos rimarrà sconosciuto agli spettatori, intervenuti in massa sui social media per esprimere il loro disappunto.

Al centro di 1899 troviamo una serie di eventi misteriosi accaduti sul ponte di una nave di migranti dall'Europa a New York, la Kerberos. Questo viaggio verso il futuro e le opportunità tipiche del sogno americano viene bruscamente fermato dalla scoperta di una seconda nave alla deriva in mare aperto: la Prometheus.

Di seguito lo sfogo dei fan su Twitter, furiosi perché non conosceranno il finale della storia narrata nella prima stagione della serie.