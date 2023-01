1899: perché la serie è stata cancellata? Ipotesi e teorie

1899, recente creazione degli autori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese, è un prodotto dal sapore nostalgico perché, con le dovute differenze, riporta in vita sul piccolo schermo un tipo di serialità che non è così facile scovare nell'era dell'immediatezza, della linearità e dell'accessibilità. Per questo motivo il coinvolgimento è assicurato: nel mare dello streaming popolato principalmente da racconti teen, polizieschi e adattamenti ecco che 1899 continua una tradizione che il pubblico non ha mai dimenticato e che in cuor suo sogna di rivedere. L'essere trascinati dal mistero, dagli enigmi e da un contenuto che si svela senza nessuna fretta, sono tutte caratteristiche che Dark interpretava alla perfezione, già a partire dalla prima stagione. 1899, invece, per quanto sia la serie più vicina a tale filosofia narrativa, non è riuscita a conquistare una seconda stagione, dove lo show avrebbe sicuramente dichiarato meglio i suoi intenti, ancora troppo nebulosi. Una cancellazione che bisogna analizzare perché le motivazioni dietro questa scelta possono essere più di una.

Un addio inaspettato

1899: un'immagine della serie Netflix

Senza nessun preavviso, direttamente sul suo profilo personale Instagram, Baran bo Odar ha pubblicato un comunicato, firmato anche dalla Friese, dove ha annunciato che purtroppo 1899 non proseguirà il suo percorso e che i piani stabiliti di una seconda e terza stagione sono andati in fumo. Da notare quanta importanza entrambi gli autori hanno dato al pubblico, che hanno ringraziato a più riprese, sentendosi in colpa per aver deluso milioni di spettatori in giro per il mondo. Una notizia davvero infausta anche perché è totalmente inaspettata e imprevedibile: nelle scorse settimane, proprio gli showrunner avevano condiviso i successi della serie, da un lato pubblicando alcuni articoli positivi della stampa, dall'altro mostrando gli ottimi risultati ottenuti dagli ascolti dell'opera, tra i contenuti più visti di recente su Netflix. E allora la domanda sorge spontanea: come mai la realizzazione non proseguirà la sua corsa sul piccolo schermo?

Pochi ascolti rispetto a Dark

1899: un'immagine della serie Netflix

È probabile che le motivazioni che hanno spinto i vertici della N rossa a tale decisione siano molteplici ed è doveroso cominciare dal fattore che molto spesso porta le produzioni streaming a cancellare interi prodotti. Se in sala un lungometraggio non fattura abbastanza (in alcuni casi anche se non raggiunge il punto di pareggio, ovvero la cifra investita, tra produzione vera e propria e pubblicità) il sequel o altri progetti correlati non vengono tenuti in considerazione. Allo stesso modo, anche nel mondo seriale, il ragionamento è lo stesso, anche se purtroppo valutare gli indici di ascolto è decisamente molto più complicato che al cinema a causa della mancanza di un elemento che segni concretamente il flusso di denaro di un determinato prodotto. Nonostante sulla carta 1899 sembra abbia ottenuto buoni ascolti non sappiamo secondo quale parametro e forse Dark in un confronto diretto ha comunque vinto la corsa, dimostrando che, nonostante il successo, si poteva fare di più.

La mancanza di liquidità

1899: un'immagine della serie Netflix

Veniamo ora ad uno degli elementi più critici e controversi di Netflix. È risaputo che da anni la casa dello streaming abbia dei conti in rosso a causa di alcune scelte di produzione massicce e massificate: in poche parole, si investe molto, forse troppo, in alcuni casi a scapito della qualità. E ciò è un ostacolo insormontabile non solo perché è sempre più difficile scovare il proprio prodotto del cuore sulla piattaforma, ma anche perché i titoli più meritevoli vengono penalizzati proprio da questa politica. Lo abbiamo visto recentemente con The Sandman: il rischio che la seconda stagione non vedesse la luce era tangibile a causa degli alti costi della prima e ciò potrebbe invece essere accaduto disgraziatamente con 1899. È infatti molto probabile che proprio questa sia la causa principale della cancellazione, anche se sicuramente altri fattori hanno influenzato questa complicata scelta che dimostra ancora una volta la più problematica spina nel fianco di Netflix.

Un fenomeno passeggero

1899: il cast della serie Netflix in una foto promozionale

Non è escluso, infine, che, nelle previsioni a lungo termine dell'azienda streaming, 1899 non sia apparsa come un progetto solido. Proprio come Dark, anche la nuova creatura di bo Odar e Friese richiede tempo e pazienza per esprimere appieno il suo potenziale e, se nel caso dello show precedente gli è stata data fiducia supportando anche l'arrivo di altre due stagioni, con quest'altro prodotto qualcosa è andato storto. Non abbiamo informazioni certe in mano, ma semplicemente potrebbe essere accaduto che Netflix non abbia investito sul futuro della serie perché, confrontando i dati del titolo con altri concorrenti, non ha trovato un riscontro positivo. È necessario, a volte, ricordare che la serialità così come il cinema è un mondo redditizio dove, ancora più che la qualità, trionfa il denaro che rimane, nella maggior parte dei casi, il fine iniziale e ultimo del processo creativo, specialmente nell'universo streaming.

Un'ancora nella tempesta

1899: un'immagine suggestiva della serie Netflix

Dopo tutti questi ragionamenti, però, non bisogna per forza considerare la serie morta definitivamente. Certo, le probabilità che possa andare avanti su altri lidi sono scarse, ma non sono da escludere. Un titolo di punta come Lucifer, che qualche anno fa era stato cancellato, ha trovato nuova vita grazie a Netflix e ciò potrebbe accadere anche a 1899. Siamo sicuri che, con tutta la passione che gli autori hanno messo nell'opera, non si daranno per vinti facilmente oltre al fatto che altre piattaforme o network potrebbe scommettere sul prodotto. Anche in questo caso le criticità non mancano: se Netflix attualmente ha l'esclusiva distributiva di 1899 sulla propria piattaforma, sarebbe disposta a rinunciare a questa IP dopo un accordo commerciale con qualche competitor streaming? Dopo la cancellazione, c'è veramente qualcuno disposto a rischiare con questo show? Tutte domande che per ora rimangono senza risposta, ma che forniscono un'immagine molto chiara dell'opera: un'àncora persa nella tempesta che non trova una direzione.

