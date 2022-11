1899: l'impostazione da cambiare su Netflix per godere al meglio della visione della serie

La nuova serie dei creatori di Dark - 1899 - è già un fenomeno di culto su Netflix, ma per godere della miglior possibile si consiglia di modificare una impostazione della piattaforma streaming, abolendo il doppiaggio.

1899 è una serie parlata in numerose lingue, i personaggi parlano, infatti, in inglese, francese, tedesco, spagnolo, cantonese e in altre lingue. Proprio per via della ricchezza linguistica della serie, in molti s sconsigliano la visione doppiata nelle varie lingue, preferendo versione originale e sottotitoli. Ma attenzione.

Molti siti web americani hanno messo in guardia gli spettatori proprio perché, di default, l'opzione di partenza di Netflix è "English - Dubs". di fronte a serie straniere, molti inglesi e americani preferiscono il doppiaggio, ma nel caso di 1899 questa opzione è da sconsigliare fortemente.

Il problema del doppiaggio in 1899

Come rivela la nostra recensione di 1899, la serie segue un gruppo di immigrati a bordo di una nave diretta verso l'America nella speranza di una vita migliore. Si imbattono in un segnale di soccorso lanciato da un'altra nave che si credeva affondata mesi prima. I passeggeri della nave appartengono a paesi diversi e parlano lingue diverse: alcuni personaggi parlano esclusivamente in inglese, altri parlano tedesco, polacco, spagnolo o portoghese. Alcuni personaggi, come il capitano della nave, sono multilingue. Il capitano alterna l'inglese con i passeggeri e il tedesco con il suo equipaggio. È qui che la situazione si fa strana.

1899: la serie Netflix è basata su una storia vera?

Nella versione doppiata, i personaggi di lingua non inglese sono doppiati in inglese da attori diversi d oloro che li interpretano. Scelta, questa, che crea effetti strani e spiacevoli. Ci sono scene in cui alcuni personaggi non capiscono ciò che viene detto, ad esempio quando il capitano impartisce istruzioni in tedesco, e gli chiedono di ripeterlo in inglese. Ma il doppiaggio appiattisce e rende "strani" questi momenti facendo perdere il senso della storia. Per fruire appieno del senso, non resta che vedere la serie in lingua originale, stavolta è più necessario che mai.