1899: i creatori hanno un piano per tre stagioni

I creatori di 1899 hanno ideato un piano per tre stagioni della misteriosa serie tv e al momento sono in attesa di sapere se Netflix proseguirà l'avventura in allto mare.

La scorsa settimana i creatori dell'acclamata serie Netflix Dark hanno lanciato il loro nuovo progetto sullo streamer: 1899. L'immediato successo della serie mistery ambientata sul Kerberos, un piroscafo in viaggio dall'Europa a New York che trasporta migranti in cerca di fortuna non ha colto impreparato il team creativo che ha rivelato di aver pronto un piano per tre stagioni.

Qui trovate la nostra recensione di 1899. La serie in otto parti è entrata direttamente nella Top 10 dello streamer e se ne sta parlando molto sui social media. Sebbene risolva alcuni dei misteri che svela, c'è ancora molto da esplorare per i creatori e gli showrunner Jantje Friese e Baran bo Odar.

La coppia ha recentemente coofermato a Indiewire di avere un piano a lungo termine per la serie, progettata per concludersi in tre stagioni. Ecco le loro dichiarazioni:

"La prima stagione riguarda la creazione di un grande tema. Vediamo se Netflix confermerà la seconda stagione e poi inizieremo a giocare con quel tema e avremo una risoluzione, idealmente nella terza stagione. Ancora una volta è, come Dark, pensato per essere raccontato in tre stagioni".

1899: un'immagine della serie Netflix

Se i piani di Netflix dovessero cambiare, i creatori di 1899 confessano di di avere un certo margine di manovra:

"Sappiamo sempre il punto d'approdo, la fine del viaggio, la più grande rivelazione di tutte. A parte questo, durante il processo, trovi parti che non sono incluse nella Stagione 1, ma sai che vuoi che vengano incorporate a un certo punto. È necessario avere alcuni capisaldi e sapere dove stai andando, ma anche essere flessibile di fronte alle situazioni che accadono intorno a te affinché fungano da input".