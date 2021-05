12 anni schiavo: stasera su Rete 4 il film premio Oscar diretto da Steve McQueen

Stasera su Rete 4, alle 21:30, va in onda 12 anni schiavo, il film diretto nel 2013 da Steve McQueen, vincitore di 3 premi Oscar.

Stasera su Rete 4, alle 21:30, torna in TV 12 anni schiavo, il film diretto da Steve McQueen nel 2013, vincitore di 3 statuette nella notte degli Oscar del 2014.

Si tratta di una storia vera, tratta dall'autobiografia omonima di Solomon Northup, data alle stampe nel 1853.

Twelve Years a Slave: Benedict Cumberbatch porge a Chiwetel Ejiofor un violino

Apprezzato musicista e artigiano di Saratoga Springs, marito e padre di famiglia, Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) si ritrova all'improvviso in un incubo: drogato e derubato dei documenti, è incatenato e venduto a un implacabile mercante di schiavi di nome Freeman (Paul Giamatti). Viene imbarcato su una nave che lo porta in Louisiana, dove finirà alla mercé di una serie di proprietari terrieri, tra cui William Ford (Benedict Cumberbatch) e Edwin Epps (Michael Fassbender), che lo segneranno anche se in modo diverso.

Nonostante il conforto della sua amicizia con Patsey (Lupita Nyong'o), Solomon è alla mercé dei suoi aguzzini, che lo spingono al limite della sopportazione fisica e psicologica.

Ma ogni volta si rifiuta di soccombere alla disperazione e all'assurda sopraffazione di cui è vittima, aggrappandosi a una sola certezza: è stato, è e tornerà ad essere un uomo libero.