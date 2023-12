I 10 peggiori film di Natale di sempre secondo Rotten Tomatoes

I film di Natale rappresentano una parte importante delle tradizioni natalizie: spesso vengono lanciati interi canali a loro dedicati. Ma per capolavori come La vita è meravigliosa e Una poltrona per due e commedie irresistibili quali Love Actually e Il diario di Bridget Jones? esistono anche film natalizi pessimi.

Un aiuto su cosa scegliere di vedere, e soprattutto di NON vedere durante le festività natalizie arriva da Rotten Tomatoes: l'aggregatore di recensioni ha stilato la classifica dei 10 peggiori film di Natale. Classifica che, tra film misconosciuti vede apparire anche qualche titolo che lascerà il pubblico sorpreso. Mentre scoprite la classifica, non dimenticate di dare uno sguardo al nostro approfondimento sui film di Natale 2023 che troverete nei cinema italiani.

10 - Una promessa è una promessa (1996)

19% Rotten Tomatoes 39% Pubblico

Bacchettata dalla critica la pellicola con star Arnold Schwarzenegger. "Il film mi è piaciuto molto", scrisse Roger Ebert del Chicago Sun-Times, "ma mi ha un po' depresso per la sua visione implacabilmente materialistica del Natale, e la scelta di optare per l'azione e la (leggera) violenza rispetto a dialoghi e trama."

9 - Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo (2021)

15% Rotten Tomatoes 12% Pubblico

Il remake ha rischiato di rovinare il franchise Mamma ho perso l'aereo nei ricordi del pubblico seguendo esattamente la stessa formula, tranne per il fatto che rende i cattivi comprensivi e il nuovo Kevin McCallister, Max Mercer, terrificante. "Chi è la vera vittima qui?" chiede la critica del New York Times Amy Nicholson, "il pubblico".

8 - Natale con i tuoi (2014)

14% Rotten Tomatoes 21% Pubblico

Una commedia su una riunione familiare alternativa a Natale con un cast che include Robin Williams e Joel McHale dovrebbe funzionare, eppure la critica fu concorde nel sottolineare come il film non fosse divertente. È pieno di cliché natalizi poco interessanti e di un cast che non può davvero fare nulla per i difetti della sceneggiatura. "Non si ride quasi mai, dannazione", ha scritto Alonso Duralde di The Wrap.

7 - Agenzia salvagente (1994)

13% Rotten Tomatoes 47% Pubblico

Il critico di Apollo Guide Jamie Gillies lo ha descritto come "uno dei film più mal concepiti, inetti e ridicoli mai visti a Hollywood",- Steve Martin interpreta un centralinista che viene sfrattato. Il film è divertente quanto la sua trama e soffre di una sceneggiatura davvero terribile.

6 - Bufera in paradiso (1994)

10% Rotten Tomatoes 42% Pubblico

Nicholas Cage è il protagonista di questa commedia poliziesca natalizia che vede due fratelli detenuti in libertà sulla parola (Jon Lovitz e Dana Carvey) reclutare il loro fratello minore (Nicholas) per rapinare una banca.Anche se ha intrattenuto almeno il 42% del pubblico, i critici sono stati unanimi nel lamentare la mancanza di risate. "Considerando che non strappa una sola risata in tutto il film, il termine 'commedia' deve essere usato in modo approssimativo", ha scritto Hal Hinson del Washington Post.

Kristin Davis, Kristin Chenoweth, Danny DeVito e Matthew Broderick in una scena del film Conciati per le feste

5 - Capodanno a New York (2011)

7% Rotten Tomatoes 45% Pubblico

L'anti Love Actually a quanto pare viste le falle nella sceneggiatura e nella costruzione dei personaggi, il tutto nonostante un ricco cast composto da Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Ludacris e Robert De Niro. "Un monumento all'avidità di Hollywood e alla sdolcinata cultura delle vacanze", ha affermato Sara Stewart del New York Post. La recensione più schiacciante spetta però a David Sexton del London Evening Standard: "Questo è uno di quei pochi film che è più noioso della vita reale".

4 - Conciati per le feste (2006)

6% Rotten Tomatoes 30% Pubblico

L'ennesimo film sui vicini in guerra a Natale che spreca solidi talenti recitativi (e il tempo degli spettatori). Quando un nuovo vicino, Danny (Danny DeVito), dichiara la sua ambizione di rendere le sue luci di Natale visibili dallo spazio, il papà di periferia Steve (Matthew Broderick) decide di superarlo. Quella che segue è una battaglia su chi riuscirà a decorare meglio la propria casa. "Non ho letteralmente contato una sola risata in tutta questa faccenda senza scopo, fatta eccezione per gli imbonitori che ce l'hanno fatta mentre si dirigevano verso la banca", ha scritto Stephen Hunter del Washington Post.

3 - Fuga dal Natale (2004)

5% Rotten Tomatoes 39% Pubblico

Tim Allen e Jamie Lee Curtis interpretano i Kranks, una coppia che decide di rinunciare alle festività natalizie per fare una crociera ai Caraibi. Sfortunatamente, i loro vicini militanti, ossessionati dal Natale, hanno altre idee. "Fuga dal Natale è il tipo di film che ti lascia pensare che Ebenezer Scrooge non avesse poi torto riguardo alle festività natalizie", afferma Richard Luck di Film4.

2 - È solo l'inizio (2017)

4% Rotten Tomatoes 12% Pubblico

Morgan Freeman e Tommy Lee Jones in una commedia d'azione a tema natalizio sembra, in teoria, un'ottima premessa. Freeman interpreta il malvagio manager di un resort per vacanze, costretto a unire le forze con l'agente dell'FBI Leo (Tommy Lee) quando il suo passato torna a tormentarlo. Il problema con È solo l'inizio sembra essere che il film impiega parecchio prima di entrare nel vivo della storia.

1 - Lo Schiaccianoci in 3D (2010)

0% Rotten Tomatoes 27% Pubblico

Con un solido 0% nei giudizi della critica di RT, la fiaba ispirata al celebre balletto di Tchaikovsky diretta da Andrei Konchalovsky risulta piuttosto sinistra. Immagini terrificanti, numeri musicali casuali e allusioni al nazismo e all'Olocausto sono solo alcuni dei difetti sottolineati dai critici. "Lo Schiaccianoci in 3D è uno di quei rari film natalizi che possono far urlare i bambini da sotto la sedia", scrisse all'epoca Roger Ebert.