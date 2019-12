10 giorni con Babbo Natale con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono, riprese al via in Lapponia!

A breve il via delle riprese di 10 giorni con Babbo Natale, sequel di 10 giorni senza mamma con Fabio De Luigi, affiancato da Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale.

La notizia arriva direttamente dalle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, che stanno avendo luogo proprio questa settimana di dicembre, durante le quali Medusa Film ha presentato i progetti futuri tra cui questo sequel di Alessandro Genovese, che vedrà il ritorno di Fabio De Luigi in una nuova avventura in Lapponia. Ad affiancarlo, oltre a Valentina Lodovini già protagonista con lui nel film precedente, ci sarà una new entry: Diego Abatantuono nel ruolo di Babbo Natale.

10 giorni con Babbo Natale arriverà al cinema nel 2020, probabilmente a ridosso con il periodo natalizio, e sarà il sequel di 10 giorni senza mamma arrivato nelle sale quest'anno con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. La storia raccontava di Carlo, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, che si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella.