10 giorni con Babbo Natale: stasera su Canale 5 in prima visione il film con Diego Abatantuono

Stasera su Canale 5, in prima serata e in prima visione in chiaro, arriva 10 giorni con Babbo Natale, il film diretto da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono.

Locandina di 10 giorni con Babbo Natale

Sequel di 10 giorni senza mamma, in 10 giorni con Babbo Natale ritroviamo la famiglia Rovelli -

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini sono Carlo e Giulia, più i tre figli Camilla (Angelica Elli), Tito (Matteo Castellucci) e Bianca (Bianca Usai) - cresciuta, ha subìto tanti cambiamenti che ancora una volta ne stanno minando la stabilità. Carlo ha lasciato il lavoro per occuparsi dei bambini e delle incombenze domestiche ma il ruolo di "mammo" comincia a stargli un po' stretto, e marito e moglie sono al limite dell'incomunicabilità.

Proprio quando lui decide di rimettersi in gioco e cercare un lavoro (purtroppo verrà scartato perché considerato troppo vecchio), Giulia gli rivela di aver ricevuto l'offerta di una promozione che la porterebbe a trasferire tutta la famiglia in Svezia, con colloquio fissato il 24 dicembre a Stoccolma che sembra minacciare il Natale e soprattutto il già precario equilibrio domestico. Per salvare il salvabile Carlo decide di recuperare il suo vecchio camper e accompagnare la moglie al colloquio a Stoccolma trascinando la famiglia in un'avventura che li porterà in viaggio verso il Nord per un Natale inedito incontrando persino Babbo Natale (Diego Abatantuono).