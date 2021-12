10 giorni con Babbo Natale: dove è stato girato il film?

10 giorni con Babbo Natale, un film del 2020 scritto e diretto da Alessandro Genovesi, è il sequel del film 10 giorni senza mamma e vede il ritorno del cast del primo film con l'aggiunta di Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. La pellicola è stata girata principalmente in Trentino-Alto Adige, una regione italiana i cui scorci ricordano i paesaggi sconfinati della Lapponia, casa di Santa Claus.

Le location in cui è ambientato il film si trovano principalmente in Val Pusteria: San Candido, Dobbiaco, Brunico, il celeberrimo e meraviglioso Lago di Braies e Sesto sono solo alcuni degli splendidi luoghi visibili nelle sequenze della pellicola. La valle in questione è una delle valli altoatesine più belle in assoluto, con i suoi giganteschi prati che in inverno, coperti dalla neve, consentono ai turisti di fare lunghe passeggiate, immersi nel silenzio e nella natura incontaminata.

10 giorni con Babbo Natale: Fabio De Luigi durante una scena

Nel parco naturale Fanes-Senes-Braies e nelle Dolomiti di Sesto si trovano monumenti naturali come il Lago di Braies, che è uno dei luoghi più visitati d'Italia e tra le location più fotografate e postate su Instagram in tutto il mondo.

10 giorni con Babbo Natale: Diego Abatantuono durante una scena

10 giorni con Babbo Natale, oltre ai luoghi già citati, è stato in parte girato anche nel Castello di Monguelfo, in Val Pusteria. Si tratta di un'antica roccaforte, menzionata in alcuni rari documenti storici già dall'anno 1167, che regna sovrana ed incontrastata sulla valle.