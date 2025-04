10 cose che odio di te arriva a Broadway: la commedia romantica cult diventa un musical

La celebre commedia romantica del 1999 sarà adattata in versione musicale per Broadway da Lena Dunham e Carly Rae Jepsen.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Variety, 10 cose che odio di te, la popolare commedia romantica del 1999, sta per diventare un musical destinato al palcoscenico di Broadway.

A firmarne l'adattamento ci saranno Lena Dunham, creatrice della serie Girls e vincitrice di un Golden Globe, e la cantante e cantautrice Carly Rae Jepsen, nota al grande pubblico per successi come Call Me Maybe.

La Jepsen comporrà le musiche originali insieme a Ethan Gruska, già collaboratore del suo recente album The Loveliest Time. Dunham, invece, si occuperà della sceneggiatura teatrale in collaborazione con Jessica Huang, drammaturga pluripremiata.

Alla regia e alle coreografie ci sarà Christopher Wheeldon, vincitore di due premi Tony, mentre l'adattamento musicale sarà curato da Tom Kitt, anch'egli due volte vincitore del prestigioso riconoscimento. La produzione sarà affidata a Mike Bosner, noto per Shucked e Beautiful, grazie a una partnership speciale con Buena Vista Theatrical.

10 cose che odio di te, un cult intramontabile

Ispirato liberamente alla commedia La bisbetica domata di William Shakespeare, 10 cose che odio di te è stato uno dei titoli più iconici del cinema teen di fine anni '90. Il film ha contribuito a lanciare le carriere di attori come Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt e ha acceso i riflettori anche su Allison Janney.

10 cose che odio di te, una scena con Heath Ledger e Julia Stiles

Il racconto si svolge nella periferia di Seattle e segue le vicende delle sorelle Kat e Bianca Stratford. Al centro della storia, la dinamica tra Kat, giovane brillante e dal carattere deciso, e Patrick, misterioso e ribelle. Quello che nasce come un piano orchestrato da alcuni compagni di scuola per favorire una relazione, evolve in una storia d'amore sincera e inaspettata.

Attraverso dialoghi brillanti, personaggi iconici e tematiche adolescenziali come la pressione sociale, i rapporti familiari e la scoperta dell'amore, il film è diventato un cult amato da più generazioni.