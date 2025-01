10 cose che odio di te: Julia Stiles nega un coinvolgimento romantico con Heath Ledger ai tempi del film

In una recente intervista, Julia Stiles ha negato di aver mai avuto un coinvolgimento romantico con Heath Ledger ai tempi della teen comedy 10 cose che odio di te.

Nel film, i due mostrano una grande chimica, e ciò ha influenzato diversi commenti sulla stampa in merito ad un'ipotetica liaison tra i due attori all'epoca delle riprese del film.

Julia Stiles elogia il lavoro con Heath Ledger

L'attrice ha però smentito questo rumor su Heath Ledger pur elogiando il compianto collega:"Era straordinario, una luce brillante. Entrava in una stanza e la illuminava".

Primo piano di Julia Stiles in Riviera

Julia Stiles ha ricordato come il collega la facesse sentire a proprio agio all'epoca del film, quando lei era praticamente agli esordi:"Era molto gentile e generoso con me. Quando sei un'attrice al tuo primo ruolo da protagonista in un grande film di uno studio importante, hai bisogno di sentirti a tuo agio con l'altra persona".

La scena della poesia in 10 cose che odio di te

In una scena in particolare, Julia Stiles ha iniziato a piangere inaspettatamente:"La scena in cui leggo la poesia, non mi aspettavo di iniziare a piangere o commuovermi, in qualunque modo".

L'attrice spiega:"È successo perché il film stava per finire e la produzione stava per concludersi". Stiles è felice che si parli ancora di quel film ad oltre venticinque anni dalla sua uscita nelle sale. Nel cast di 10 cose che odio di te anche Joseph Gordon-Levitt, Andrew Keegan, Larisa Oleynik e David Krumholtz.

Heath Ledger, premio Oscar postumo per I segreti di Brokeback Mountain, è scomparso nel 2008 all'età di 28 anni.