10 cose che odio di te, Andrew Keegan: "Mi riconoscono ancora per quel film"

Per la maggior parte dei millennial, Andrew Keegan è un volto particolarmente familiare, perché prese parte a diversi film e serie tv dell'epoca. Ma qual è il personaggio per il quale è maggiormente ricordato dai fan in tutto il mondo?

L'attore sostiene che il ruolo di Joey Donner in 10 cose che odio di te sia quello per cui i fan si ricordano più spesso di lui ancora oggi, venticinque anni dopo l'uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche.

Mi ricordo

"Penso che sicuramente sia 10 cose che odio di te" ha ricordato ai microfoni di People Keegan, oggi 45 anni, pur non dimenticando un altro grande successo "Ma il cast di Settimo Cielo è qui e io ero in quella serie per quattro stagioni".

Heath Ledger e Julia Stiles in una scena di 10 cose che odio di te

Nella serie, Andrew Keegan ha interpretato Wilson West, un ragazzo che frequentò per diverso tempo Mary Camden (Jessica Biel). Nonostante la partecipazione alla serie WB, Keegan sostiene che sia il film il lavoro al quale è maggiormente associato.

Rom-Com

Nel film anni '90, 10 cose che odio di te, Joey è un ragazzo belloccio e superficiale, maggiormente concentrato su una potenziale carriera da modello che sulla relazione romantica con Bianca Stratford (Larisa Olenyk). Le sue priorità lo rendono un nemico della protagonista Kat Stratford (Julia Stiles).

Andrew Keegan non è d'accordo nel sostenere che i suoi personaggi spesso erano egoisti; in Settimo Cielo interpretava un padre single ma ritiene fosse anche molto dolce seppur ritenuto 'cattivo' per i canoni dello show, proprio come Joey, il personaggio in 10 cose che odio di te.