007: il set LEGO della leggendaria Aston Martin DB5 di James Bond è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon il set LEGO dell'Aston Martin DB5, vista nelle avventure di 007, è in offerta. Sul sito trovate la famosissima macchina di James Bond a 23,74€, con uno sconto del 5% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarla dal box seguente.

Il set LEGO in questione comprende: il modellino dell'iconica Aston Martin grigia di James Bond, con ruote argentate e 4 targhe intercambiabili, una per ogni film di 007 (nella scatola è inclusa anche una minifigure della spia, con un completo nero ispirato al film No Time to Die, e una piccola chiave inglese).

Composto da 298 mattocini, il modellino dell'Aston Martin di 007 è indubbiamente un oggetto da collezione imperdibile, unico nel suo genere e perfetto sia da esposizione, che come idea regalo.