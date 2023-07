Christopher Nolan ribadisce il suo amore per 007: 'Sarebbe un onore dirigere un film di James Bond, ma...'

Nel corso della promozione di Oppenheimer, che uscirà nelle sale americane venerdì prossimo, a Christopher Nolan è stata fatta ancora la stessa domanda di sempre: dirigerebbe mai un film di James Bond?

"L'influenza dei film della saga nella mia filmografia è evidente in modo imbarazzante. Sarebbe un privilegio incredibile realizzarne uno", ha risposto Nolan mentre era ospite del podcast Happy Sad Confused. "Allo stesso tempo, quando ti occupi di un personaggio del genere lavori con una serie di vincoli particolari".

"Deve accadere nel momento giusto della tua vita creativa, in cui puoi esprimere ciò che vuoi esprimere e scavare davvero in qualcosa all'interno di vincoli appropriati, perché non vorresti mai affrontare qualcosa di simile e farlo male", ha aggiunto.

Nolan ha ammesso di aver sentito una responsabilità simile quando ha firmato per dirigere i film di Batman. Tuttavia, ha concluso che qualora dovesse essere coinvolto in un progetto simile, dovrà essere libero da ogni vincolo creativo.

"Non vorrei mai affrontare un film senza essere pienamente impegnato dal punto di vista creativo. Quindi come scrittore, casting, tutto - è un pacchetto completo", ha ribadito. "Bisogna sentirsi davvero necessari e desiderati in termini di quello che è il tuo contributo a un personaggio. Per il resto, sono molto felice di essere in prima fila al cinema per vedere qualsiasi cosa faranno".

Oppenheimer uscirà nelle sale italiane il 23 agosto 2023.